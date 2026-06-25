La tragedia sacude a Venezuela: "Trepamos por los escombros. Solo vi que una familia logró salir"

"Tuvimos que trepar por encima de los escombros y todo. El conserje con el bebé y todos los vecinos bajando", relataba María Fernanda en medio de la confusión y el desastre en plena capital venezolana, en Caracas. Desde su hogar vio cómo el doble terremoto de esta madrugada hacía que se desplomase un bloque contiguo al suyo. "Pero desde ese edificio, solo vi que una familia logró salir", añade, evidenciando que el pueblo venezolano vive unas horas críticas en los que el balance de víctimas mortales ya ha saltado de 32 a 164 muertos, y de 700 a más de mil heridos.

Las estimaciones del servicio geológico estadounidense tampoco son nada alentadoras. El USGS estima una horquilla de potenciales víctimas de entre los 10.000 y las 100.000 personas. Cifras que recuerdan a otros desastre naturales y que también perduraban en la memoria colectiva del pueblo venezolano. E incluso en la individual, con historias como la de María Romero, que a sus 80 años y tras ser ayudada por la policía a abandonar su domicilio puede asegurar que "este terremoto fue horrible, incluso peor que el de 1967 [de magnitud 6,3]". Pero se cree que el de 1812 se cobró la vida de 30.000 personas en Caracas.

"Este terremoto fue horrible, incluso peor que el de 1967" María Romero, 80 años

Para otros, como Coro Martínez, de 56 años, era la primera vez ante una situación de este calibre. "Se oyó un estruendo muy fuerte. Se cayeron cosas en la casa, jarras dentro del refrigerador. Nunca había vivido algo así", comentó este residente del este de Caracas a Reuters. Pero casi todos coinciden en la descripción de los momentos previos a que la tierra temblase. "En cuanto empezó, empezamos a oír gritos", rememora Astrid Ramírez, una publicista de 41 años al que le pillaron los temblores al oeste de Caracas. "Todo el mundo bajaba corriendo las escaleras", añade.

Tras recibir la alerta móvil: "En menos de dos segundos, todo empezó a moverse"

En esa reconstrucción de cómo se vivieron los momentos previos al doble terremoto venezolano, también hay caso como los de una oficinista de 41 años que asegura que el momento fue increíble. Acababa de recibir un mensaje de alerta a su teléfono móvil, pero prácticamente no tuvo tiempo de reaccionar. "Cuando lo cogí [el móvil] y empecé a escuchar lo que decía, primero sentí un ligero temblor", recuerda. "Luego, en menos de dos segundos, todo empezó a moverse", explica.

Las redes sociales y la comunicación a través de estas —ya sin necesidad de usar una máscara VPN— se han tornado claves esta funesta madrugada. "Todos, la situación que estamos viviendo aquí es grave. Un terremoto de gran magnitud. Miren cómo terminó todo", relataba en un vídeo grabado por él mismo Wilmer Azuaje, un exdiputado venezolano, desde el aeropuerto de Maiquetía, donde podía verse la nube de polvo y una lluvia de escombros.