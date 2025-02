Piden para nuestra protección vigilar tres zonas rojas de un cajero automático antes de sacar dinero

Una práctica tan común como es la de sacar dinero en el cajero automático puede suponer un grave riesgo para millones de ciudadanos. Según informaron desde canales oficiales, los estafadores han encontrado una nueva estrategia para conseguir engañar y robar grandes cantidades de dinero de los contribuyentes con un sencillo paso.

Como todos saben, las fórmulas de los delincuentes en este sentido han ido perfeccionándose con el tiempo hasta llegar al punto de solo necesitar un papel y esperar a que alguien acuda al cajero. De hecho, la nueva forma para robar es llamada por los ladrones como "en el cajero automático".

El nuevo método 'ATM', consiste en utilizar un trozo de papel y así logran bloquear el mecanismo del cajero automático. Así, introducen dicho trozo en la ranura de la tarjeta y una vez que alguien completa la transacción, se impide que la tarjeta sea expulsada.

A continuación, y tras colocar un aviso falso en el cajero con un contacto del "servicio técnico", esperan a que la víctima llame y en ese momento los ladrones consiguen toda la información personal y el PIN necesario para restablecer el servicio de la tarjeta y así retirar el dinero que quieran de la cuenta.

Hay una técnica para evitar ser estafado

Sin embargo, siempre hay una solución. En este caso, todo pasa por, una vez que se ha tenido el problema en el cajero, contactar directamente con el banco a través de los canales oficiales -la web o la app del móvil- y nunca fiarse de ningún contacto que aparezca en el cajero.

Seguidamente, lo más recomendable es bloquear la tarjeta del banco de inmediato y así cortar de raíz la posibilidad de que pueda ser utilizada por los delincuentes.

Otra medida de prevención sería la de que, en caso de detectar que el cajero automático cuente parezca bloqueado, no utilizarlo. Además, se aconseja no utilizar los cajeros durante la madrugada o en lugares en los que crea que por diversos motivos, no estén supervisados o vigilados de forma adecuada.