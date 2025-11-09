Pierde su tabla de surf y la encuentra a 2.400 kilómetros de distancia y 18 meses después con historia de supervivencia incluida

Una historia difícil de creer. Un surfero ha recuperado su tabla después de muchos meses perdida en el océano. Según publica el diario griego Kathimerini, se trataba de uno de sus materiales, hecho a medida, que cayó de un barco en las aguas de Tasmania hace 18 meses, y que ha sido encontrada a 2.400 metros de distancia, frente a la costa oeste de Nueva Zelanda.

Un surfero francés, Álvaro Beau, se encontraba practicando kitesurf en el puerto de Raglan, en la Isla Norte, hace unas dos semanas, cuando encontró la tabla cubierta de musgo y mariscos. Con el objetivo de encontrar a su dueño, publicó su hallazgo en varios grupos de surf en línea, y unos días después, un amigo del propietario de la tabla lo reconoció y puso a los dos en contacto. En declaraciones recogidas por el medio, confiesa que "no podía creerlo".

Beau tiene 30 años y vive en Nueva Zelanda desde hace una década. Tal y como cuenta, práctica kitesurf de forma diaria, y ese día concreto se vio obligado a dejar el deporte por unas corrientes "particularmente fuertes". Ante estas peligrosas circunstancias, buscó refugio en un lado remoto del puerto antes de ver la tabla protagonista, de casi 2,5 metros de largo, cubierta de mejillones y percebes, pero notablemente intacta.

Tras el descubrimiento, y al encontrar una firma artesanal en la tabla, el francés pensó que era buena idea encontrar al propietario. "Definitivamente, no era una tabla ordinaria... Me pregunté si podría haberse alejado del este de Australia", escribió. Después de contactar con el propietario, le envió fotos antiguas, y finalmente confirmó que la tabla era suya.

"Cada historia tiene un significado... el día que encontré la tabla de surf, perdí mi cometa al mismo tiempo", cuenta Beaune. "Tal vez ese sea el punto... A veces tienes que dejar algunas cosas para encontrar algo mejor".