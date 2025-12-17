Comienza el desalojo de un antiguo instituto de Badalona donde se cobijan cientos de migrantes

Concentración a las puertas del antiguo instituto de Badalona, antes de su desalojo, el 17 de diciembre de 2025.

Los Mossos d'Esquadra han empezado a desalojar pasadas las 8:00 horas de este miércoles el antiguo instituto B9 de Badalona (municipio de Barcelona), donde residen unas 400 personas, la mayoría de origen inmigrante. Un gran número de furgones de los Mossos han llegado antes de las 7 de la mañana hasta el edificio y sus inmediaciones y se ha establecido un cordón policial, si bien los agentes han esperado a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.

Las fuertes lluvias de la tarde-noche de ayer, que ha dejado zonas inundadas en la localidad, no ha cambiado los planes del Consistorio.

Muchas de las personas que se alojaban en este instituto han abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 personas permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad. La Cadena SER sostiene que ha habido algunos enfrentamientos puntuales con los agentes, pero no graves.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito esta mañana en su perfil de X: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona", junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha.

La pobreza, la clave

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió en el día de ayer un comunicado en el que manifiesta que "la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,... y en breve sin un techo para sobrevivir". A estas personas que están saliendo del edificio no se le está ofreciendo una alternativa habitacional: sólo 30 tendrán techo durante una o dos noches, dice el Consistorio.

"No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor", aunque también tilda de "insostenible" la situación del vecindario próximo al B9, pues "a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando".

"No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor"

La FAVB admite que "es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres. La pobreza no hace más que crecer. Y en nuestra ciudad necesitamos políticas sociales, un plan de vivienda social y la voluntad de trabajar para reducir las desigualdades.