El HuffPost
Última hora
Risto Mejide revela la frase que le dijo Sánchez en la copa de Navidad de Moncloa: "Después me miró y se fue"
Risto Mejide revela la frase que le dijo Sánchez en la copa de Navidad de Moncloa: "Después me miró y se fue"

Para algunos en la mesa fue un comportamiento descortés. 

Risto Mejide en 'Todo es mentira' este martes

Risto Mejide, presentador de Todo es mentira, en Cuatro, ha contado cómo fue el encuentro que tuvo este lunes en Moncloa junto a otros periodistas en la Copa de Navidad que se ofrece allí todos los años. 

El publicista ha contado que en ese tipo de fiestas se forman corrillos donde los periodistas charlan con el presidente. Casi al final de la fiesta, ha explicado, Pedro Sánchez se acercó a donde él estaba "con total naturalidad". 

"Una cosa curiosa que pasó es que en ese momento un periodista que estaba en el corrillo anterior vino y se colocó delante de mi, tapándome directamente. Evitando la visual y mirando hacia el presidente", ha explicado. 

"Fue Pedro Sánchez quien, apartando a ese periodista, tendió su mano para dármela. Yo se la di, buenas noches presidente. Y ahí es donde vino su frase, porque fue solo una frase. No me dedicó más que una frase que fue la siguiente: que conste que yo no te he invitado, te ha invitado ella, señalando a la Secretaria de Estado de Comunicación", ha contado. 

A lo que Risto respondió un "ya". Sobre cómo ocurrió todo, según la propia interpretación del presentador, ha reseñado que no hubo tono jocoso por parte del presidente y que parece que la frase iba en serio. 

Después de mirarse, el presidente se dio media vuelta y se fue: "Había testigos. Esa fue la conversación". Sobre si lo consideró una descortesía ha dicho que él no se lo tomó como una ofensa pero ojo porque una persona cercana al presidente se acercó a él para pedirle perdón. 

"Después alguien de su equipo viene y te pide disculpas piensas uy, igual no lo he interpretado bien esto", ha añadido entre risas y dejando que cada uno interprete como quiera lo ocurrido. 

