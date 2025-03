Prueba el jacuzzi del Airbnb y sale llena de erupciones por todo el cuerpo: "Es un caldo de cultivo para las bacterias"

Sumergirse en el jacuzzi de un Airbnb puede no ser una buena idea. Así lo dejó claro una mujer al mostrar las erupciones que aparecieron en su cuerpo tras meterse en uno. El vídeo en Instagram es de octubre de 2024, pero ahora tiene 40 millones de visitas y más de 2.900 comentarios, y un esteticista ha dejado clara su opinión sobre estos baños.

El esteticista Justin Spracklin ha asegurado que los jacuzzi pueden ser perjudiciales si el agua está mal controlada y no se cambia con frecuencia. "Aunque tuviese un jacuzzi y estuviese bien cuidado, no es un lugar en el que me verán sumergirme nunca", ha dicho, según el medio FQ Magazine.

"Se sabe que los jacuzzis son un caldo de cultivo para las bacterias porque proporcionan las condiciones ideales para que prosperen”, ha explicado. Por este mismo motivo ha subrayado que no suele freuentar las piscinas públicas.

Por último, ha querido enviar un mensaje a la mujer protagonista del vídeo. "Espero que a esta persona se le haya curado el sarpullido y que de ahora en adelante evite los jacuzzis", concluyó, según el mismo medio.

En los comentarios del vídeo, muchos usuarios se pusieron del lado de Spracklin. "Soy químico, pero creo que el término técnico para el agua del jacuzzi es 'caldo de bacterias'", escribió alguien. "Ni siquiera confío lo suficiente en una ducha de Airbnb como para meterme descalzo, y mucho menos en un jacuzzi"; "Trabajar en dermatología definitivamente arruinó mi amor por los jacuzzis", comentaron otros.