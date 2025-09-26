Publican la lista de las aerolíneas más seguras y España se cuela en el top

Una aerolínea española se corona como una de las más seguras del mundo en los rankings. En la nueva lista de Airline Ratings, recabada por el diario británico Daily Express, aparece representada Iberia, en la 16ª posición. Esta calificación se basa en varios factores, incluidos los incidentes graves de los últimos dos años, la antigüedad de la flota, el tamaño de la flota, la tasa de incidentes, las muertes, la rentabilidad, la certificación IOSA, el pase de autoría de país de la OACI y la habilidad y capacitación de los pilotos.

No obstante, dentro de estos factores, la inestabilidad financiera puede llevar a una descalificación automática como candidato debido a la posibilidad de desafíos operativos. Además, en esta línea, no se puede considerar a ninguna aerolínea culpable de un accidente o que no haya obtenido su certificación IOSA, un estándar de la industria que verifica que los sistemas de control y la gestión operativa de una aerolínea.

De este modo, Air New Zealand ha sido nombrada como la aerolínea comercial más segura en 2025. En declaraciones recogidas por el medio, Sharon Petersen, CEO de Airlines Rating, asegura que "estuvieron extremadamente cerca nuevamente entre Air New Zealand y Qantas por el primer lugar, con unos cuantos puntos de diferencia. Si bien ambas aerolíneas mantienen los más altos estándares de seguridad y capacitación de pilotos, Air New Zealand continúa teniendo una flota más joven que Qantas, lo que las diferencia".

De acuerdo a la información difundida, tres aerolíneas empataron en el tercer lugar porque el sitio web de reseñas "simplemente no podía separar a estas compañías". Las puntuaciones de la edad de la flota, las habilidades de los pilotos, las prácticas de seguridad, el tamaño y el número de incidentes fueron idénticos. Esta es la lista publicada por el periódico británico.

Air New Zealand.

Qantas.

Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates - empatados.

Virgin Australia.

Etihad Airways.

Anecdotario.

Aire EVA.

Aire coreano.

Alaska Airlines.

Turkish Airlines (THY).

TAP Portugal.

Hawaiian Airlines.

American Airlines.

Sas.British Airways.

Iberia.

Finnair.

Lufthansa.

Jal.

Air Canada.

Delta Airlines.

Aerolíneas de Vietnam.

United Airlines.