Roban los muebles de jardín de una inmobiliaria y a los dos días aparecen con carta de disculpa: "Lo sentimos, tuvimos muchos huéspedes"

Una agencia inmobiliaria de Vendée (Francia) se debió quedar a cuadros cuando vieron que les faltaban algunos de sus muebles de jardín de sus instalaciones. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 23 de agosto cuando, tal y como relata CNNews Francia, el director de dicha agencia se percató que diversas sillas y mobiliario de jardín que se encontraba en los exteriores del establecimiento habían sido robadas.

Jérôme Baud -así es como se llama el director de la empresa- se apresuró a buscarlas por los alrededores de la inmobiliaria, pero todos los intentos de búsqueda acabaron en nada. Lejos de rendirse, decidió recurrir a Facebook para informar del hurto y avisar a los posibles usurpadores que la agencia contaba con cámaras de vigilancia, por lo que es muy probable que descubrieran al autor o autores de los hechos.

La medida surtió efecto y es que dos días después, el 25 de agosto, el mobiliario apareció de nuevo en sus instalaciones acompañado de una carta de disculpa en la que se podía leer: "Lo sentimos, tuvimos muchos huéspedes. Tomamos prestado su salón con poca antelación. No está dañado. Por favor, discúlpennos. Lo pasamos genial. Gracias por el servicio".

Bien es sabido que en las comidas familiares o de amigos donde se concentra un gran número de personas, muchas de ellas confirman a última hora, lo que supone que en ocasiones se calcule mal el número de comensales y, por ende, de platos y/o sillas.

"Es una grata sorpresa de lunes por la mañana, digamos", afirmó Jérôme Baud al ver como habían recuperado dicho mobiliario. Ophélie Poignant, uno de los empleados, es quien advirtió al citado medio que la devolución venía acompañada de una nota con ese mensaje.

El empleado hizo hincapié en que esto les honra: "Nos satisface que las personas se arrepintieran de sus actos y repararan su error". No obstante, más allá que el desenlace de los hechos despertara una sonrisa entre todos los que componen la inmobiliaria, esperan que no se vuelvan a repetir.