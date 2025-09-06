Encuentra su barco robado en Internet y prepara una trampa que culmina con la llegada de la Policía

Un hombre residente de Padua (Italia) tuvo un "golpe de suerte" (si se le puede llamar así) después de encontrar al presunto ladrón que le robó su barco un año después de que le ocurriesen los hechos. Todo comenzó en agosto de 2024, momento en el que el hombre fue víctima del robo.

Tras un año buscando información y novedades sobre la embarcación o el autor de los hechos, el hombre pudo encontrarse de nuevo con su barco a través de una página de internet de compraventa donde presuntamente el ladrón la promocionó.

Al comprobar a través de la descripción y las imágenes que se trataba de la misma embarcación que hace un año le habían robado, decidió contactar con el anunciante, de 20 años, con quien quedó directamente en persona para conocer más detalles.

De este modo, el pasado 28 de agosto, la víctima se personó en el lugar donde habían quedado, en una nave industria en Ponte San Nicolò. Al llegar, efectivamente, pudo comprobar que se trataba de su propio barco. En aquel momento, el hombre decidió llamar a las autoridades, a quienes puso en conocimiento los hechos ocurridos y se personaron en el lugar.

Al no contar el presunto ladrón con ningún dato o comprobante de que la embarcación era suya, el joven veinteañero fue detenido y el barco fue incautado y devuelto a su propietario. Ahora, el joven se enfrenta a un delito de robo, que en el caso de ser confirmado podría ser castigado con una pena de prisión de hasta un año o una multa de hasta 309€.