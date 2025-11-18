Sale del hangar el primer avión de pasajeros capaz de volar sin escalas durante 22 horas listo a batir todos los récords

El futuro récord de la aviación comercial ya tiene forma: el primer A350-1000ULR, el modelo con el que Airbus y Qantas pretenden inaugurar vuelos de 22 horas sin escalas, ha abandonado por fin la línea de montaje en Toulouse. Aún sin motores y sin pintar, el aparato inicia ahora una larga fase de pruebas antes de su entrega prevista para finales de 2026.

Con este avión, Qantas aspira a conectar directamente ciudades como Sídney, Melbourne o Brisbane con Londres y Nueva York, rutas de más de 17.000 kilómetros que serán posibles gracias a un enorme depósito adicional de combustible. Los trayectos superarán en tres horas la duración del actual vuelo sin paradas más largo del mundo, el Nueva York–Singapur, operado en unas 19 horas.

La aerolínea australiana, acostumbrada a desafiar las distancias que impone su geografía, ya opera algunos de los servicios más extensos del planeta. Pero con el llamado “Proyecto Amanecer”, bautizado así porque los viajeros verán salir el sol dos veces en ciertos vuelos, Qantas busca establecer un nuevo hito tanto operativo como de experiencia a bordo.

Para afrontar una travesía tan prolongada, la compañía ha optado por una configuración poco habitual: solo 238 asientos en un avión que suele llevar unos 350. La cabina estará dividida en cuatro clases, incluida una Primera con suites que combinan asiento y cama separados, y pantallas de entretenimiento de gran formato.

La Business contará con 52 plazas en distribución 1-2-1, mientras que Premium Economy dispondrá de 40 asientos y Economy de 140. Sobre el papel, el espacio asignado a las clases más económicas no destaca: 102 centímetros en Premium y 84 en Economy, medidas similares a las de vuelos mucho más cortos. Para compensarlo, Qantas incorporará una zona específica para estiramientos e hidratación pensada para mitigar el desgaste físico de un día entero en el aire.

Uno de los interrogantes que rodea al proyecto es si los viajeros preferirán realmente volar sin escalas durante casi un día completo o si seguirán optando por realizar una pausa intermedia para descansar. Singapore Airlines, por ejemplo, apostó por suprimir la clase económica en sus propios vuelos ultralargos y operar solo con Business y Premium Economy.

Con el A350-1000ULR ya fuera del hangar, Qantas encara la fase decisiva de un plan que busca redefinir los límites del vuelo comercial y responder a la gran pregunta: ¿está el pasajero dispuesto a sacrificar comodidad por llegar al otro lado del mundo sin tocar tierra?