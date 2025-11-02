Señalan los pasatiempos ideales para la desconexión digital y alejarse del estrés

Desconectar de las tecnologías, en especial del teléfono móvil, a veces parece tarea imposible. Entre todos los vídeos de los que podemos alimentarnos en redes sociales sobre todo tipo de hobbies, está la parte más importante: practicarlos. En declaraciones recogidas por la revista Vogue, en su versión griega, la psicóloga Irene Messini, asegura que la investigación confirma que participar en uno de estos pasamientos tiene "beneficios medibles".

"Científicamente, sabemos que la participación sistemática en actividades creativas reduce el estrés, fortalece la resiliencia mental y mejora la calidad de vida y la salud. Cuando el cuerpo está agradablemente activo, las áreas asociadas con el placer, la alegría, la creatividad y la autorregulación se activan en el cerebro", explica esta profesional.

De hecho, asegura que en el momento en el que el cerebro entra en "un estado de concentración creativa", los niveles de cortisol "disminuyen" y "aumenta la liberación de hormonas de la alegría y el bienestar". "Las actividades agradables ofrecen una inestimable sensación de libertad personal, un pedazo de espacio que nos pertenece exclusivamente y que nos permite conectar con nuestro auténtico yo", sentencia.

Por todos estos beneficios, y ante las preguntas de los periodistas de Vogue Grecia, la profesional responde cuál es la forma de encontrar "el pasatiempo ideal". En este sentido, asegura que debe ser "absorbente, agradable y libre de expectativas". Estos son: "los que mueven el cuerpo y despiertan la creatividad, permiten que la mente se relaje y el cuerpo encuentre ritmo y estabilidad". Ella misma informa, que las investigaciones apuntan a que practicar alguna de estas actividades durante dos horas a la semana "pueden tener un impacto positivo en el estado de ánimo, la concentración, la resiliencia mental y el equilibrio".

De este modo, Messini asegura que "según la neuropsicología", cada actividad toca una necesidad distinta. Por ejemplo, dice que tejer, pintar o hacer cerámica activan las áreas del cerebro asociadas a la relajación y a la concentración. "Escribir un diario, por otro lado, actúa como un diálogo interno que ayuda al procesamiento emocional. Al escribir, ponemos en orden pensamientos, sentimientos y descubrimos significados", explica.

"Suelo recomendar pasatiempos que ayudan al cuerpo a moverse y a la mente a calmarse, como pintar, caminar, tejer, escribir, música", comenta. En cuanto a sus propios clientes: "Les explico que funcionan como una desintoxicación natural, como cuando sostienes pinceles, arcilla, raqueta, guitarra, etc. No sostienes un teléfono celular". "Cuando tejes o cuidas una planta, no te comparan con alguien", última.