Sergio Beguería, zaragozano que gana más de 100.000 euros al mes, sobre su secreto: "Si eres capaz de captar la atención de la gente, eres de oro"

A sus 24 años, el zaragozano Sergio Beguería se ha convertido en uno de los jóvenes emprendedores más comentados del ámbito digital. Hoy reside en Andorra y asegura haber construido un proyecto capaz de generar cifras mensuales de seis dígitos, gracias a una estrategia basada en la creación de contenido orgánico y en la atención que, según él, domina la economía actual.

Beguería explica que su transformación comenzó con apenas un teléfono móvil y ninguna inversión inicial. “Ganamos más de 10.000 euros en un mes con 21 años, y desde entonces el proyecto no ha parado de crecer hasta facturar más de un millón de euros al año”, cuenta en su canal de YouTube @SergioBegueria.

Para él, el éxito no es fruto de fórmulas mágicas, sino de trabajo, claridad estratégica y constancia: “Estamos en un mundo donde todo es posible si aplicas el trabajo y aprovechas la oportunidad en la que vivimos”.

Lo más valioso es la atención

Su filosofía gira en torno al contenido y a la capacidad de atraer miradas. “El activo más valioso del mercado es la atención. Si eres capaz de captar la atención de la gente eres de oro, porque no necesitas invertir en publicidad”, afirma.

Bajo esa premisa ha levantado una marca personal presente en TikTok (175.8 mil seguidores), Instagram (293 mil seguidores), YouTube (497 K suscriptores), LinkedIn (13 mil seguidores) y una newsletter con más de 40.000 suscriptores, un ecosistema que considera altamente monetizable.

Pero Beguería insiste en que las cifras no son lo más importante: “Hemos conseguido hacer más de un millón al año, soy libre financieramente, pero eso son gilipolleces. Lo importante es que puedo dedicarme a lo que me gusta”.

Un mensaje claro

Desde su Instituto de Marca Personal, asegura haber ayudado a decenas de profesionales a convertir su conocimiento en negocios digitales reales. Su proyecto “Tengo un plan” supera los 100 millones de visualizaciones, algo que compara con sembrar un árbol: “El contenido es el agua que riega la semilla y te da frutos”.

La oportunidad no es solo para influencers, sino para cualquier experto que quiera digitalizar su conocimiento. “Si ya eres bueno en algo, puedes multiplicar tu impacto. Y si no lo estás haciendo, estás desaprovechando una de las mayores oportunidades de esta época”, publica en Instagram, invitando a sus seguidores a formarse en marca personal.