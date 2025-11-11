Un joven se encontraba en la bancarrota y un teléfono usado acaba cambiando su vida: ahora es millonario

A veces, una simple coincidencia puede cambiarlo todo. Hace casi dos décadas, Rick Sinko, un joven estadounidense en plena bancarrota, compró un teléfono usado por 35 dólares con la intención de revenderlo y ganar algo de dinero rápido.

Lo que no imaginaba era que aquella transacción marcaría el comienzo de una de las historias de superación y emprendimiento más inspiradoras de los últimos años. Hoy, Sinko es millonario y fundador de una empresa que factura más de 6,5 millones de dólares al año, pero su punto de partida fue muy distinto: desempleado, con un hijo pequeño y sin nada en el bolsillo.

Un negocio millonario

Todo comenzó en 2008, cuando su teléfono se rompió y no tenía dinero para reemplazarlo. Al buscar uno en internet, descubrió que podía comprarlo más barato y venderlo a un precio mayor en eBay. Aquella primera venta —compró por 35 dólares y vendió por 75— fue el punto de inflexión.

“Fue como un vacío legal del mercado”, explicó Sinko en una entrevista con CNBC. Desde entonces, dedicó hasta 20 horas diarias a investigar precios, visitar mercadillos y establecer relaciones con vendedores. Durante años, trabajó sin descanso, exhibiendo cientos de productos al día, aprendiendo a identificar oportunidades donde otros veían basura.

De la electrónica a la ropa usada

Al principio, Sinko se centró en la reventa de dispositivos electrónicos, pero pronto se dio cuenta de que la ropa de segunda mano tenía un potencial aún mayor. “Una camisa Polo Ralph Lauren usada puede valer más que una consola de videojuegos”, comenta.

El joven emprendedor comenzó a recorrer tiendas de segunda mano, mercadillos y ferias, buscando piezas con valor oculto entre montones de ropa desechada. Con el tiempo, formó un pequeño equipo que le ayudaba con la fotografía, el empaquetado y el envío de hasta 250 artículos diarios.

El salto empresarial

En 2023, Sinko decidió dar un paso más. Tras facturar 2,5 millones de dólares en ventas individuales, cambió su modelo de negocio y fundó Technsports, una empresa mayorista dedicada a la venta de ropa de segunda mano a minoristas.

El cambio fue un éxito ya que vende unas 5.000 prendas al día con márgenes de beneficio de hasta el 50%. Su compañía alcanzó los 6,5 millones de dólares en ingresos en 2024, consolidándose como uno de los mayores proveedores del sector en Estados Unidos.

Pero Sinko asegura que el dinero no es lo más importante. “No me he tomado ni un solo día libre en casi 20 años”, afirma. “Este éxito no es suerte, es sacrificio, esfuerzo y consistencia”.