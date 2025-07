Si alguien no te ama, 8 señales indican que no siente nada por ti aunque nunca te lo diga

Ser consciente de que una persona no te quiere o no te valora lo suficiente puede ser complicado, especialmente si se trata de alguien de que no expresa abiertamente sus sentimientos hacia a ti.

Sin embargo, hay una serie de señales que pueden darte pistas de que una persona no te ama, incluso aunque nunca te lo diga. Cabe destacar que una de esas acciones por sí sola no significa nada, pero si se juntan varias… quizás haya un problema importante en la relación.

En concreto, ya se trate de una relación amorosa o de amistad, desde el medio de comunicación francés Sain et Naturel - Ouest-France aseguran que estas son las 8 señales que indican que una persona no siente nada por ti:

Siempre evita el contacto visual contigo Siempre está "demasiado ocupado" para quedar contigo Siempre dirige la conversación hacia sí mismo Su lenguaje corporal no es cercano ni abierto No recuerda detalles importantes sobre ti No te incluye en sus planes Nunca es él/ella quien inicia las conversaciones Se muestra indiferente ante tus sentimientos, ya sean positivos o negativos