Agricultura abre una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina y no descarta que saliese de un laboratorio

Agricultura no descarta que el brote de peste porcina africana saliese de un laboratorio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado este viernes que abrirá una nueva investigación sobre el origen de este brote de peste porcina africana detectado en Cataluña tras haber recibido un informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE). Paralelamente, los Mossos también iniciarán una investigación para conocer el origen del brote.

Según señala el informe, todos los virus circulantes en la actualidad en la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, no al grupo genético 29 del que forma parte el virus causante del foco en Barcelona, que además es bastante parecido al grupo genético 1 que estuvo en Georgia en 2007 (utilizado en laboratorios). Por lo tanto, tal y como han agregado, es posible que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Y es que, esta cepa (conocida como Georgia 2007) es un virus de "referencia" que normalmente se utiliza en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para hacer estudios o evaluar la eficacia de vacunas que se encuentran en desarrollo, por lo que tal y como destaca el informe "cabe la posibilidad" de que fuese originado de forma artificial y no natural.

Desde las organizaciones agrarias y el sector cooperativo han pedido que se sacrifiquen a los cerdos de la zona afectada por la peste, ubicadas en el radio de 20 kilómetros a la redonda de los focos de forma preventiva, así como ayudas a aquellos granjeros que lo necesiten tras verse afectados. Sin embargo, hay mataderos que, tras haber dado negativo en el brote, se niegan a ello.

En total, por ahora, Cataluña ha prohibido el acceso al medio natural en los 91 municipios afectados por el brote. De este modo, los establecimientos comerciales, los restaurantes y centros deportivos deberán contar con un sistema de desinfección de vehículos.