Más investigación, más seguridad y mejora de la agricultura: así será el presupuesto de la UE en 2026

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han sellado este sábado un acuerdo que garantiza la aprobación del presupuesto comunitario para el año 2026. "La UE ya cuenta con un presupuesto para 2026. Este es un presupuesto que responde a las preocupaciones de la gente y promueve las prioridades de Europa", ha celebrado en su cuenta de X la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Asimismo, ha destacado la importancia de contar con unas cuentas que refuercen áreas clave como la investigación, las redes de energía y transporte, la seguridad, la agricultura y la protección civil. "En tiempos de inestabilidad global, Europa debe seguir siendo competitiva, resiliente y segura", ha señalado antes de agradecer a los equipos y expertos implicados por "cumplir a tiempo".

El acuerdo se ha alcanzado antes de que venciera el plazo del periodo de conciliación y fija en 192.800 millones de euros las asignaciones por compromisos, obligaciones legales, y en 190.100 millones de euros las asignaciones por pagos, desembolsos efectivos, para el ejercicio de 2026. Además, reincorpora los 1.300 millones de euros que los gobiernos de la UE habían recortado, recuperando así el nivel inicialmente propuesto por la Comisión Europea.

Refuerzo en programas clave

El Parlamento ha logrado asegurar financiación adicional para varios programas prioritarios, sumando 372,7 millones de euros más respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Estos recursos se destinarán a iniciativas que buscan mejorar la vida de la ciudadanía, reforzar la competitividad y afrontar retos en materia de defensa.

En investigación e infraestructuras, se han añadido 20 millones de euros para la iniciativa 'Horizonte Europa' y 23,5 millones para las redes de transporte y energía. El programa educativo 'Erasmus+' también verá ampliada su dotación con tres millones adicionales.

En el ámbito agrícola y medioambiental, el programa 'LIFE' recibirá 10 millones más y 'EU4Health' contará con otros tres millones. Asimismo, se incrementa en 105 millones de euros la partida destinada a promover productos agrícolas europeos a través del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, gracias a ingresos superiores a lo previsto y fondos remanentes.

La capacidad de respuesta ante emergencias se refuerza con diez millones adicionales para el Mecanismo de Protección Civil y RescEU. También se destinan diez millones a la movilidad militar y otros diez millones a la gestión de fronteras. En un contexto de creciente inestabilidad internacional, se han aprobado 35 millones de euros extra para la Vecindad Sur y la Vecindad Este, cada una, además de 35 millones adicionales para ayuda humanitaria.

El presupuesto deberá afrontar un sobrecoste inesperado de 4.200 millones de euros en la financiación de los fondos NextGenerationEU para 2026. El Parlamento ha asegurado que este incremento no afectará a programas esenciales como Erasmus+ o EU4Health. Según una nota pública, estos costes se gestionarán mediante el mecanismo en cascada diseñado para garantizar el reembolso y proteger las iniciativas emblemáticas.