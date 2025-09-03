Sorpresa e indignación ante la bañista que decidió tomar el sol en la zona destinada a los huevos de las tortugas marinas

Ola de indignación en Creta. Los turistas y locales de la isla griega han experimentado sorpresa y rabia por un incidente ocurrido en la playa de Rapaniana, al noroeste de la isla. Una mujer fue vista tomando el sol dentro de un área cercada destinada a la anidación de tortugas marinas.

Según publica el medio griego News Beast, que ha tenido acceso a unas imágenes del suceso, la bañista parecía estar disfrutando del sol sin ser molestada, "sin parecer comprender la importancia del área en la que había estado acostada".

De acuerdo a la información difundida, el incidente ha causado irritación a varios bañistas. Los locales y turistas habituales de la zona se encuentran preocupados por el posible daño a los nidos, pero también por la indiferencia general mostrada hacia el medio ambiente. Sin embargo, "no está claro" si la mujer ignoró la señalización de forma consciente o fue simple ignorancia.

En cualquier caso, el medio recuerda la necesidad de ofrecer "más información" a los visitantes que llegan cada año a la isla sobre los lugares reservados a la naturaleza. Y también, "sobre la importancia ambiental de estas áreas y el respeto que debemos a la vida silvestre que albergan".

Según publica la plataforma de viajes Rove.me, las tortugas marinas son una parte esencial del patrimonio natural griego. Con sus cálidas aguas y sus playas de arena, las condiciones que ofrece son "ideales" para la anidación, alimentación y migración de varias especies de tortugas marinas.

Tal y como reza la publicación, en el país mediterráneo se pueden encontrar hasta tres especies de tortugas distintas: la tortuga boba (Caretta caretta), la tortuga verde (Chelonia mydas) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea). No obstante, "la boba es la especie más comúnmente vista anidando en las playas griegas". Las islas en las que más se pueden encontrar estas especies son Rodas, Kos o Creta.