Su jefe le regala una PS3 que llevaba en su ático durante 6 años, pero no es un modelo cualquiera

Acudir cada día al trabajo puede resultar agotador y desmotivante, pero un simple gesto, como que tu jefe te regale una consola legendaria, puede cambiarlo todo. Esto es lo que le ocurrió a un empleado de EEUU cuando su superior le regaló una PlayStation 3, y no una cualquiera, sino un modelo de primera generación con retrocompatibilidad total, algo cada vez más raro de encontrar.

El protagonista de esta historia es el usuario de Reddit '93gamer', quien compartió su inesperada experiencia en la plataforma. Según explicó, su jefe le había mencionado, hace más de seis años, que tenía una vieja PS3 guardada en el ático. Pasó el tiempo y casi se olvidó del tema, hasta que, un día, apareció con la consola en su caja original.

Los auténticos entusiastas del hardware no tardaron en notar que se trataba de un auténtico tesoro: el modelo CECHB01, una versión muy difícil de encontrar actualmente, sobre todo en EEUU y en su embalaje original. Esta PS3 fue lanzada el 17 de noviembre de 2006 en el país con un disco duro de apenas 20 GB, algo que hoy parece impensable, pero que en su momento era lo común.

No obstante, lo que hace realmente especial a esta consola es su capacidad de retrocompatibilidad, ya que puede reproducir juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2, algo que los modelos posteriores de PS3 eliminaron para reducir costes. Solo las versiones de 20 GB y 60 GB ofrecían esta funcionalidad completa, lo que las convierte en piezas muy valoradas entre coleccionistas y fanáticos de la marca.

En Europa, concretamente en Alemania, la PS3 se lanzó el 23 de marzo de 2007 con una versión de 60 GB. Pero la retrocompatibilidad comenzó a desaparecer ese mismo año con la llegada del modelo de 40 GB, dejando a muchos jugadores sin acceso a su repertorio de juegos antiguos.

Numerosos usuarios han reaccionado a la historia, la mayoría con humor. "Más vale tarde que nunca", comentaba uno. "El mejor jefe de la historia", recalcaba otro. No obstante, otras personas dudan de la utilidad de la consola al haber permanecido guardada durante tanto tiempo, algo que el empleado deberá comprobar.