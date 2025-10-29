Sus padres le piden un préstamo y él se niega en redondo a sacarles del pozo: “Siempre han gastado en mi hermana, nunca en mí”

A veces las facturas pendientes no son solo de dinero. Hay familias donde la cuenta de agravios se acumula durante años hasta que un día llega el cobro. Y eso es exactamente lo que ha pasado en esta historia que se ha vuelto viral en Reddit: una hija que se niega a rescatar a sus padres endeudados porque, según ella, “siempre gastaron todo en mi hermana, nunca en mí”.

La joven, de 24 años, lo contó sin dramas ni rodeos. Recordó que, desde niñas, su hermana menor siempre tuvo trato de hija dorada: regalos, caprichos y dinero sin explicaciones. “A ella le daban dinero cada vez que lo pedía. Yo tenía que justificar cada céntimo”, escribió. En su caso, cada petición de ayuda económica requería casi una solicitud administrativa: “Tenía que explicar en detalle para qué lo necesitaba, y muchas veces me decían que no”.

El punto de quiebre llegó con la universidad. Cuando la chica pidió apoyo para pagar el college, sus padres se negaron. “La orientadora del instituto intervino, pero ellos dijeron que debía costearme la matrícula yo sola, aunque tuviera que endeudarme”, contó. Al final, renunció a estudiar. “No quería pasarme la vida pagando un préstamo”, añadió.

Con su hermana, en cambio, la historia fue otra. “Le compraron un coche nuevo, pagaron todas sus matrículas y le dieron todo lo que pidió”, resumió la usuaria, que mantiene el anonimato como es habitual en Reddit. Hasta que, años después, la rueda del karma giró: los padres, tras gastar hasta el último dólar en la hija menor, se quedaron sin dinero y hasta con deudas.

Y ahí llegó la llamada incómoda. “Me pidieron un préstamo, pero les dije que no. Les dije que se lo pidieran a mi hermana, ya que habían gastado todo en ella”, escribió. La respuesta encendió la mecha. “Se enfadaron muchísimo y mi hermana me llamó egoísta e injusta”.

En Reddit, sin embargo, nadie pareció dudar. Los comentarios se cuentan por miles y la mayoría dicen lo mismo: “Tus padres están recogiendo lo que han sembrado. Corta el contacto y vive tu vida”.

Lo que empezó como un desahogo en una red social se ha convertido en una catarsis colectiva sobre los favoritismos familiares. Y también, quizá, en una venganza dulce envuelta en moral económica: quien siempre fue el cajero automático de la casa, ahora no acepta pagos atrasados.