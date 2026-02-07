Macron va un paso más allá de Sánchez y estudia limitaciones en videojuegos a menores de 15 años

Foto de archivo de una reunión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana al anunciar que el Gobierno de España impulsará una norma para prohibir que los jóvenes menores de 16 años usen las redes sociales. Un debate que ya se está produciendo en otros países.

Pero en Francia, que ya está estudiando esta opción, han ido un paso más allá. Con uno de los memes más conocidos de Grand Thef Auto San Andreas, uno de los videojuegos más populares del siglo, ha anunciado que también seguirán los pasos con los videojuegos.

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha confesado que ha "(una vez más) molestado a los gamers…". "He visto muchos malentendidos. Así que seré claro", ha revelado.

"Los hechos: siempre he apoyado los videojuegos y la cultura pop: la industria, su creación, su cultura y sus empleos. He presentado los esports franceses en el Palacio del Elíseo y me he comprometido a estructurar el sector y atraer grandes eventos a Francia, lo cual hemos hecho", ha puesto en valor.

Tras ello, Macron ha justificado que "hay tantas joyas francesas con influencia global" y pueden "estar muy orgullosos de ellas". "Pero apoyar una industria y una cultura no excluye plantear una pregunta sencilla, sin caer en la caricatura: ¿cuáles son los efectos de ciertos contenidos y ciertos usos en las generaciones más jóvenes?", ha cuestionado.

No parece ningún juego

El presidente de la República Francesa ha elevado el tono y quiere también aplicar una limitación similar en los videojuegos. "Los padres observan que algunos jóvenes pasan el día y, a veces, la noche jugando videojuegos", ha expuesto.

"También se ha informado con frecuencia de que los niños juegan a videojuegos con clasificación PEGI 18. Esto plantea un importante problema de salud pública, educación y responsabilidad. Para la salud física, en particular la ocular, y para la salud mental, cuando un joven deja de salir al exterior por jugar en exceso, es, por supuesto, motivo de preocupación, y debemos abordarlo", ha confesado.

Macron ha avanzado que lo anunció en Brut, "en respuesta a la indignación" de una profesora.

"No es una prohibición de los videojuegos".

"Es el lanzamiento de un estudio científico colaborativo para afrontar la realidad de frente".

"Con calma, lucidez y con todas las partes interesadas".

"Es nuestra responsabilidad pedir a investigadores, científicos y médicos que evalúen los impactos".

El mandatario francés ha destacado que está "abriendo un debate serio, informado y razonado, que espero que evite las explicaciones simplistas". "Se pueden amar los videojuegos, estar orgullosos de ellos y, al mismo tiempo, analizar sin tabúes ciertas prácticas y sus efectos", ha zanjado.