Tropiezan con un puñado de piedras y descubren un misterio enterrado durante 170 años en un lugar remoto

Sorpresa en el seno de la comunidad de historiadores y arqueólogos tras el descubrimiento de un misterio enterrado hace 170 años. Un equipo de investigación australiano tropezó con un puñado de piedras sobresaliendo del suelo en un campo en el estado de Queensland, al norte de ese país, y encontraron un alijo de herramientas de piedra. Los profesionales, en declaraciones recogidas por el diario 9 News, aseguran que son pruebas de planificación y comercio de quienes las escondieron.

Tras una exhaustiva investigación, los profesionales descubrieron 60 grandes "tulas" aborígenes de piedra, herramientas especiales de piedra descascada que se introducían en un mango y se usaban para la carpintería. "Eran herramientas importantes, usadas en la mayor parte del continente para fabricar objetos como bumeranes, platos de madera, escudos...", reza la publicación.

En conversación con el medio de comunicación, La doctora Yinika Perston, que fue parte del equipo de investigación, confirma que el proceso de recuperación fue "arduo". "Incluso mientras excavábamos, los incendios forestales arrasaban al norte, impidiendo que algunos miembros del equipo se unieran a nosotros", cuenta la experta. "Una vez que encontramos el alijo, supimos que estábamos en una carrera a contrarreloj para recuperar las herramientas antes de que se las arrastrara la próxima inundación", añade.

Durante el estudio de las piezas, los investigadores contaron con la ayuda de los miembros de Pitta Pitta, personas que ostentan el título nativo de la zona donde se encontró la colección. De este modo, la datación reveló un 95% de probabilidad de que las tulas fueran enterradas en algún momento entre 1793 y 1913.

"Creemos que los antepasados Pitta Pitta probablemente planeaban intercambiar las herramientas de estos alijos cuando llegara el momento, pero por alguna razón nunca las recuperaron", asegura la doctora Perston. "Una posible razón para esto puede deberse a la interrupción causada por la llegada de los europeos, pero lo que sí podemos decir es que este alijo revela cómo la planificación, la gestión de recursos y la cooperación colectiva permitieron a los aborígenes no solo sobrevivir, sino prosperar en este entorno tan hostil".