Los arqueólogos se adentran en el túnel milenario y se topan con un hallazgo extraordinario de 2,5 centímetros de tamaño

Descubrimiento sin precedentes en Israel. Unos arqueólogos dirigidos por la Agencia de Antigüedades de ese país han descubierto un fragmento de cerámica de 2,5 centímetros con escritura cuneiforme con más de 2.000 años de antigüedad. Tal y como informa el medio fines Tieku Kuvalehti, se trata de la primera evidencia escrita directa de correspondencia oficial entre los dos reinos encontrada en Jerusalén.

De este modo, el artículo se remonta a hace 2.700 años. En aquel momento, Asiria era el imperio más poderoso de Oriente Medio, hogar de millones de personas, y tenía un gobierno progresista y un sistema de escritura cuneiforme. No obstante, en el mismo espacio temporal, el Reino de Judá era un estado más pequeño, centrado en Jerusalén y escrito en hebreo. "Era un estado vasallo de Asiria, lo que significaba impuestos y dependencia, pero también un comercio lucrativo", reza la publicación.

Según la información difundida, las relaciones entre los estados estaban marcadas por tensiones religiosas y políticas, y el Imperio de Judá quería la independencia. De este modo, la nueva inscripción hallada arroja luz sobre las relaciones entre ambos reinos.

De acuerdo a la información difundida, se trata de un breve mensaje de rey de Asiria al reino de Judá, en el que exige el pago tardío de impuestos. En él, se menciona la fecha de partida, el primer día del mes de Av (un mes de verano en el calendario judío y mesopotámico), así como el "jefe de carros", un título que probablemente significaba "correo real".

En un comunicado remitido a la prensa, el arqueólogo Moriah Cohen asegura que "estaba revisando el suelo cuando de repente noté un fragmento con una decoración extraña". "Cuando me aseguré de que no era una decoración, sino una escritura cuneiforme, grité de emoción", dice, claramente emocionado. Según los análisis preliminares, la arcilla no procedía de Jerusalén, sino de Asiria, probablemente de Nínive, lo que apoya la teoría de que el documento fue enviado directamente desde la corte asiria.

Tal y como recaba el medio, en la Biblia, el Segundo Libro de los Reyes habla de la rebelión del rey Ezequías de Judá contra el rey Senaquerib de Asiria. Según los eruditos, el texto también pudo haber sido enviado al rey Manasés o a Josías de Judá. El descubrimiento "es la primera evidencia de una comunicación tan oficial y quizás incluso tensa entre Jerusalén y la superpotencia más poderosa del mundo durante esa época".