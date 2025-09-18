Ucrania lanza un aviso a Occidente: Rusia está planeando lanzar dos grandes ofensivas más este año

Zelenski avisa: Rusia planea dos ofensivas importantes en Ucrania antes de que termine el año. El presidente ucraniano ha asegurado, en unas declaraciones al medio Sky News, recogidas por Newsweek, que el objetivo final de Putin es ocupar al completo la región del Donbás. Desde el inicio de la ofensiva, Moscú ha ganado menos del 1% del territorio ucraniano.

En sus declaraciones, el presidente ucraniano explica que "perdieron porque hubo una gran cantidad de bajas entre el personal y una gran cantidad de equipos perdidos". Además, agrega que había informado a sus aliados occidentales que, en contraste con lo que Putin asegura, "no controla por completo las provincias de Luhansk y Donetsk".

"Creo que los rusos lo están haciendo peor de lo que esperaban", ha opinado Zelenski, después de haber descrito en una entrevista a principios de septiembre que se estaba "frustrado". El presidente también ha rechazado las afirmaciones de que Rusia podría capturar ciudades como Sumy en el noreste, donde Moscú abrió un nuevo frente, apoderándose de algunas localidades en mayo y junio.

Según la publicación, el presidente aprovecho la ocasión para volver a pedir apoyo armamentístico a sus aliados, y también "asistencia financiera que se destine a la producción de armas para resistir a dos campañas de ofensivas rusas más". "Los aliados deben mantener la producción de drones y sistemas de guerra electrónica y mantener el flujo de armas y fondos para apoyar a Ucrania", reclamó el presidente.

Además, el mandatario afirmó que "estaba listo" para reunirse con Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un formato trilateral o bilateral "sin condiciones". Los intentos anteriores de negociaciones liderados por Estados Unidos no han acercado la perspectiva de paz. Por último, en unas declaraciones en Abc News, aseguró que Putin había informado a Washington sobre sus planes de ocupar la región oriental ucraniana de Donbás para fines de 2025, y el líder ucraniano advirtió que esto podría llevar años y costar "un millón de vidas".