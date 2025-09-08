Última fase del plan para lograr que el puente más alto del mundo de 2.890 metros soporte transporte público

El puente más alto del mundo ya está oficialmente a punto para ser inaugurado por todo lo alto. Se trata del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou (China). Se trata de una mega estructura de 625 metros de altura y una longitud de 2.980 metros y dentro de ella se encuentra la conocida como 'Grieta de la Tierra'.

Su construcción fue concluida en abril de 2025 y hace apenas unos días se completaron todas las pruebas para garantizar que todo esté en perfecto estado para la apertura de público.

Este puente está sujeto a dos torres de 262 metros de altura, por lo que se ha destapado como una de las joyas de la corona del gigante asiático y de la ingeniería y la tecnología china, que se encuentra en un momento de máximo esplendor histórico en la era moderna.

Entre las pruebas a las que ha sido sometido, los ingenieros han realizado una de carga no convencional, basada en el paso de 96 camiones que recorrieron toda la estructura de punta a punta. Todos ellos se colocaron en diferentes puntos estratégicos, de forma que se simulaba el tráfico habitual que existirá una vez se inaugure.

En total, la carga que soportó el puente fue de 3.360 toneladas. Según explicó el director de pruebas de carga, Lei Min, simularon "condiciones extremas para activar la capacidad máxima de la estructura en condiciones normales de uso".

Tras superar todas las pruebas, el Puente del Gran Cañón de Huajiang se ha convertido en una realidad, y en muy poco tiempo se espera que se inaugure. Por otro lado, es muy destacable el hecho de que, a pesar de encontrarse en un lugar difícil de construir debido al entorno natural que hay a su alrededor, la tecnología china logró conseguir este hito sin mayores problemas.