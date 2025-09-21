Un agricultor se harta de guardar patatas en su granero y hace el giro radical para ganar más dinero: "Te das cuenta de lo que realmente tienes en la granja"

Un agricultor se hartó de estar guardando patatas en su granero y decidió dar un giro radical en su vida, con un único objetivo, el de ganar más dinero: "Te das cuenta de lo que realmente tienes en la granja".

El agricultor Callum Stark ha contado a la BBC que decidió transformar su almacén para generar ahora más ingresos con algo que poco tiene que ver con la agricultura. Se trata de una reforma con la que ha convertido el granero en una pista de pádel.

El protagonista cultiva unas 1.214 hectáreas de tierra en Yorkshire del Norte (Inglaterra) y decidió cambiar su trabajo tras la bajada de precios que sufrieron las patatas que obtuvo de su cosecha. Algo que no le daba ni para llegar a final de mes. "Realmente no nos pagaban lo suficiente por las patatas", ha contado.

Al ver el boom del pádel en algunos países europeos y la escasa oferta en Reino Unido, Callum Stark decidió instalar una pista de pádel en su granero y dejar de lado el almacenamiento de patatas.

"Porque es nuevo, en el Reino Unido solo hay 800 canchas; en España tienen 33.000 y están al 60% de su capacidad. La pregunta era simplemente '¿qué puedo hacer con el espacio?' y el pádel era el deporte de más rápido crecimiento. Tenemos mucha suerte, ya que somos las primeras canchas cubiertas en el área de York", ha detallado.

Según sus cálculos, todo lo que le costó instalar las pistas se pagarán solos en un único año, mucho menos que una de las máquinas que separa las piedras de los cultivos y que pierden mucho valor en cuanto llegan al campo.

"En la granja te das cuenta de lo que realmente posees: tienes cobertizos que puedes alquilar para algo o hacer lo que yo he hecho. La gente ama el campo y los agricultores no se dan cuenta del potencial que tienen en sus granjas", ha puesto en valor.