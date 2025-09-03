Un aliado de la OTAN y EEUU se unen para sacar pecho en la frontera ártica con Rusia

La semana pasada, Estados Unidos, de la mano de su aliada Noruega, ha demostrado su fuerza con buques y aviones de guerra a las puertas de Rusia en la disputada región del Ártico. Un portavoz de la Marina estadounidense declaró que su ejército "invierte en defensa colectiva para crear condiciones que minimicen el conflicto y promuevan la paz y la prosperidad en el Euroatlántico".

Según publica el medio británico Newsweek, las fotos publicadas por la Marina de EEUU muestran como un par de destructores de clase Arleigh Burke, el USS Mahan y el USS Bainbridge, transitan por el fiordo del Cabo Norte sobre el círculo polar ártico con dos buques de guerra noruegos. Además, tres cazas de guerra estadounidenses sobrevolaron el mismo mar a la par.

De acuerdo a la información difundida, las unidades noruegas que participaron en la operación fueron la fragata HNoMS Thor Heyerdahl y el petrolero de reabastecimiento HNoMS Maud, así como un avión de patrulla marítima P-8 y dos cazas furtivos F-35, que fueron adquiridos a Boeing y Lockheed Martin, respectivamente.

Tal y como recoge el medio, las fuerzas estadounidenses han informado que estas operaciones tenían como objetivo apoyar la efectividad, la letalidad y la preparación para la guerra. El portavoz de la Marina agregó que "el entrenamiento con nuestros aliados fortalece la seguridad en nuestra región. Junto con el Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford, las fuerzas noruegas están construyendo interoperabilidad y preparación, asegurando que seamos más fuertes juntos cuando más importa"

Por su parte, las fuerzas armas de Noruega explicaron a través de una publicación en la red social X (antes Twitter) que "el entrenamiento con nuestros aliados fortalece la seguridad en nuestra región. Las fuerzas noruegas están construyendo interoperabilidad y preparación, asegurando que seamos más fuertes juntos cuando más importa".