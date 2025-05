Un atasco en una autopista termina con la multa más alta de la historia: 25 kilómetros de caravana y 5 millones de euros a pagar

Multa millonaria por un atasco monumental. La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) ha confirmado una sanción de cinco millones de euros contra Autostrade per l’Italia por su gestión deficiente durante los colapsos de tráfico en la autopista A14 a finales de 2019. La medida, ratificada recientemente por el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio, se basa en la violación de normativas sobre prácticas comerciales desleales y omisiones informativas hacia los usuarios.

Así lo recoge el diario local Il Resto del Carlino. Durante el fin de semana del 20 al 22 de diciembre de 2019, miles de automovilistas quedaron atrapados en atascos de hasta 25 kilómetros entre Civitanova y Pescara, un tramo de apenas 100 kilómetros que llegó a requerir más de siete horas de recorrido. Este episodio se produjo en un contexto de inspecciones intensificadas tras el derrumbe del puente Morandi en Génova, lo que derivó en obras de mantenimiento y reducción de carriles en varios puntos de la red vial.

La AGCM determinó que Autostrade per l’Italia no adoptó medidas adecuadas para mitigar el impacto de las interrupciones, como la suspensión o reducción de peajes. Además, la empresa no informó de manera oportuna a los usuarios sobre posibles compensaciones. De hecho, la primera comunicación oficial sobre este tema no apareció en su sitio web hasta enero de 2021, más de un año después de los hechos.

Recurso tumbado

Un correo electrónico enviado por el consejo regional en octubre de 2019, solicitando una revisión de los peajes, fue respondido por la concesionaria con una negativa, argumentando que cualquier modificación debía ser aprobada previamente por el Ministerio competente.

El recurso presentado por Autostrade per l’Italia ante el TAR del Lacio fue desestimado mediante la sentencia n.º 09006, lo que refuerza la validez de la sanción impuesta por la AGCM (disposición 28604/2021). La empresa aún tiene la posibilidad de apelar ante el Consejo de Estado, aunque el fallo actual representa un precedente importante en materia de responsabilidad de las concesionarias viales frente a los derechos de los usuarios.

¡Mantente al día con El HuffPost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.