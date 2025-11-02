Un camión con 19.000 kilos de peras se aleja de la finca y lo que parecía un simple viaje acaba en explosión

Accidente agrícola en Países Bajos. Un camión con 19.000 kilogramos de peras, de la compañía Aart Blom, se aleja de la huerta para ser distribuidas en el mercado. Minutos más tarde, y a pocos metros de distancia, se escucha una fuerte explosión. Tal y como informa el medio holandés Bn DeSterm, un tren interurbano había chocado desgraciadamente contra el remolque. No hay ni muertos, ni heridos.

En declaraciones recogidas por el medio, el propietario de la compañía dice sentirse desconcertado. Lo que debería haber sido un simple trayecto, terminó en completo desastre. De hecho, la sede de esta empresa agrícola se encuentra en una carretera recta: "Nunca es realmente un problema".

No obstante, y tal como reza la publicación, el conductor había tomado un camino erróneo "por razones poco claras". "Había conducido demasiado lejos. O tal vez sólo había un automóvil, no lo sé". "He vuelto a ver el video: es una suerte que no haya habido heridos graves ni muertos. Es increíble, ¿no?, qué golpe", continúa el empresario.

De acuerdo a la información difundida, este último no conoce al propio conductor, puesto que la empresa de frutas que regenta trabaja con una compañía privada de transporte. Por esto mismo se pregunta cómo pudo cometer el error "exactamente". "¿Tuvo un apagón? ¿Cómo es posible que lo haga así? De todos modos, tampoco puedo mirar dentro de su cabeza".

En cualquier caso, él mismo se muestra "contento" porque el conductor no condujera "un poco más hacía delante". "Si no hubiera hecho lo que hizo y el tren hubiera golpeado el remolque de lleno en el medio... Bueno, mejor no pensar en eso. Costará bastante dinero ahora, y esto y aquello y tal y tal. Pero, hago una cruz y miro al cielo". "Supongo que hay un buen seguro. Es una pena, pero las peras nuevas están creciendo de nuevo, ya sabes", última.