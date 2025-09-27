Un científico analiza con lupa cinco afirmaciones sobre la carne: "Es un mito"

"Si hago mucho ejercicio, la carne es esencial", "No me alimentaré adecuadamente si no consumo carne". ¿Quién no ha escuchado alguna vez estas afirmaciones? El medio danés DR, ha recopilado algunas de estas expresiones, que están ampliamente asentadas en la sociedad, y le ha preguntado al nutricionista Daniel Ibsen si son ciertas.

La primera ha sido contundente: ¿la verdura sacia tanto como la carne? "Cuando la gente habla de carne y saciedad, a menudo habla del hecho de que la carne contiene muchas proteínas y, por lo tanto, es abundante. Pero olvidas que no es sólo la proteína la que crea saciedad", relata el experto. "Tal como lo veo, no se puede decir que la carne en general es más abundante que las verduras. Hay varios tipos de verduras y legumbres que son igualmente saciantes", concluye.

Posteriormente, en su entrevista con el medio de comunicación, asegura que se malinterpreta el hecho que hay que comer "mucha carne" si se hace ejercicio. "Es cierto que las proteínas son buenas", pero, dice, no sólo provienen de la carne. "También puede provenir de plantas, granos, legumbres o productos lácteos", informa.

"La afirmación de que sin carne se produce una deficiencia de vitaminas y minerales tampoco es cierta". Ibsen asegura que las frutas y plantas generalmente contienen más vitaminas y minerales que la carne. Pero argumenta que si no se consumen productos cárnicos se puede tener una deficiencia de vitamina B12.

No obstante, comer carne un par de veces a la semana es más que suficiente, especialmente si se obtiene otros productos animales como leche, huevos o yogur. "Una de las mayores fuentes de proteínas de la dieta son los productos de granos", explica. "Dado que muchas personas comen muchos productos de granos durante una semana, obtenemos una gran parte de nuestra cantidad total de proteínas de esto", asegura.

Por último, y en cuento al hierro asegura que "es cierto que absorbemos mejor el hierro de la carne, pero también podemos obtener hierro de verduras como el brócoli y las espinacas", concluye. "La carne es definitivamente una buena manera de obtener hierro, pero no la única, por lo que no tienes que comer carne debido al hierro".