Un dueño de un bar de Benidorm advierte sobre las pintas atractivas a precios bajos: "Basura química horrible"

La cerveza se ha coronado como una de las bebidas más demandadas en los bares de Benidorm por su sabor, variedades y precio, notablemente más bajo que otras. No obstante, está cada vez más cara y los clientes buscan las opciones más económicas, aunque puede resultar contraproducente por su calidad.

Frank, propietario de un bar en la ciudad y conocido en TikTok como @frankthestagman, ha lanzado una seria advertencia sobre las pintas que se venden a solo 1 euro: "Son una auténtica basura". "No perdáis el tiempo yendo a sitios que anuncian 1€ la pinta porque estáis recibiendo lo peor... lo peor de lo peor, ¿entendéis?", asegura.

El hostelero insiste en que "obtienes lo que pagas", recomendando invertir un poco más para asegurarse una bebida de calidad. Según Frank, cualquier local que ofrezca pintas a ese precio "lo hace por algo" y "no te conviene". Además, sugiere que gastar un poco más puede ser un pequeño precio a pagar para mantener la salud durante las vacaciones.

En este sentido, califica el alcohol barato como "una horrible basura química" y advierte sobre las terrbiles consecuencias que puede tener esto en nuestro cuerpo: "Si te duele el estómago y todo eso, tus vacaciones se acabaron".

Las reacciones a sus comentarios en redes sociales fueron diversas. Algunos defienden las pintas a un euro, afirmando que "están bien" y que "nunca han tenido problemas con ellas". Sin embargo, otros respaldan a Frank: "Bien hecho, Frank, ya era hora de que alguien lo dijera."

Aunque muchos consideran el consejo de Frank válido, otros admiten que no pueden resistirse a las pintas más económicas. "Solo voy por las pintas baratas", confiesa un usuario, a la vez que otro comenta que la cerveza barata "no es fácil de encontrar y algunos lugares tienen precios diferentes durante el día que durante la noche".