Un empresario tiene una idea en plena sauna, impone una semana laboral de cuatro días y así están los trabajadores tras dos años de experimento 

Trabajar cuatro días a la semana es una fórmula cada vez más recurrente en algunos países y empresas, como es el caso de Finlandia, el cual se ha convertido en un referente mundial en este aspecto. Y es que, tal y como aseguran algunas de las que han puesto en práctica esta jornada laboral, este método no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también incrementa la motivación e incluso la productividad.

Un ejemplo es el de la empresa especializada en reparaciones de electrónica automotriz Sercap (finlandesa), la cual ya ha puesto en marcha esta metodología con sus trabajadores. La idea vino, según explica el empresario Jan Markus Lehtonen, cuando se encontraba en una sauna con un socio comercial en 2023.

"Sentados en los bancos de la sauna, pensamos en cómo podríamos aligerar la carga causada por el trabajo y conseguir un poco más de tiempo libre para mejorar nuestro bienestar general", afirma el mismo a un medio local, que explica que en las semanas impares sus empleados descansan los lunes y en las pares, los viernes. Ambos días la empresa echa el cierre.

Según defiende el empresario, cuando anunció el nuevo sistema, sus empleados respondieron con alegría y entusiasmo, tal y como se aprecia en las encuestas sobre bienestar laboral que realizan. "Los empleados comprenden su responsabilidad durante cuatro días y el ritmo de trabajo es más rápido. Se ha priorizado el trabajo y se ha eliminado los productos y servicios que no forman parte del negocio principal y que consumen tiempo innecesario", señala.

Una de las cosas que destaca es que gracias a este nuevo horario los trabajadores e incluso él mismo ya no esperan con tanta ansia las vacaciones. Además, una carrera Sin embargo, tal y como recoge la misma publicación finlandesa, no todo es color de rosa. Desde la Confederación de Industrias Finlandesas, por ejemplo, se han mostrado reacios a la reducción de la jornada laboral, mientras que el Instituto Finlandés de Investigación Industrial Etla ha puesto en duda los resultados de algunas de las investigaciones realizadas en esta materia.