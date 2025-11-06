Hallan en Finlandia el cuadro perdido hace dos siglos de un pintor andaluz del barroco

Hasta hace unos meses pensaban que se trataba de una obra de un autor desconocido cuando, en realidad, era un cuadro del pintor barroco español Antonio del Castillo y Saavedra, nacido en Córdoba en 1616 y fallecido en 1668. Con este hallazgo, realizado por el Museo Villa Gyllenberg de Finlandia, se recupera un lienzo que desapareció de España hace dos siglos, durante la desamortización de Mendizábal, en 1835.

Y lo más curioso es que esta revelación ha ocurrido por una casualidad. La conservadora jefe de Villa Gyllenberg finlandés, Lotta Nylund el Museo de Bellas Artes de Córdoba en la primavera de 2024 y allí vio una placa me recopilaba la serie completa de los 10 santos pintados por Del Castillo. En Córdoba sólo había seis obras expuestas y los otro cuatro espacios se encontraban en blanco ya que correspondían a las piezas desaparecidas, con sus nombres, entre los que estaba San Pedro Mártir.

Y es que Del Castillo y Saavedra pintó esta serie para el convento dominico de San Pablo, situado en Córdoba. La obra se perdió tras la confiscación y venta de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX. La conservadora se quedó perpleja al observar las posibles similitudes con una de las piezas de su museo en Helsinki. "Cuando llegué a casa, comparé las medidas de las obras y leí toda la bibliografía disponible, y cada vez me parecía más probable que el cuadro de Villa Gyllenberg fuera en realidad una de las piezas perdidas de la serie Córdoba", explicó en el comunicado oficial emitido por el museo.

Finalmente, tras ponerse en contacto ambos museos, la noticia se confirmó tras acudir a Finlandia a certificar la veracidad de la obra el historiador del arte José María Palencia Cerezo, experto precisamente en la obra de Antonio del Castillo. El especialista fue el que confirmó que se trataba de la obra auténtica desaparecida hace casi dos siglos.