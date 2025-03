Un español se mete en un airbnb sin reseñas ni fotografías en Seúl y nada más ver la almohada entra en shock

El creador de contenido @nachobarrueco_ ha compartido recientemente una experiencia de lo más sorprendente en su cuenta de TikTok durante su aventura en Corea del Sur, donde se hospedó en un Airbnb que no tenía ni reseñas ni fotografías. "Lo único que sé es que me ha costado 20 euros", señala.

Este alojamiento era el único disponible cerca del famoso Palacio Gyeongbokgung, lugar quq quería visitar, lo que lo llevó a reservarlo sin saber qué esperar. Al entrar al lugar, quedó estupefacto de inmediato. "No me lo puedo creer", dice en el vídeo mientras observa el extraño cuarto. De pronto, un ordenador encendido llama su atención. "Qué mal rollo, tío", comenta, antes de seguir explorando.

Al abrir una puerta que había en la habitación, descubre un largo pasillo que termina en lo que parece un lugar muy oscuro: "Qué miedo, tú". Pese a esta mala sensación, decide averiguar qué hay al otro lado y entra a otro dormitorio.

Por un momento, duda de cuál es realmente el que el alquiló, aunque espera que no sea este nuevo, ya que hay refrescos y papeles tirados por el dormitorio. "Esto está sin montar", comenta. Sin embargo, el ordenador encendido del otro cuarto le despista. ¿Quién habría dejado el dispositivo ahí?.

Otro de los detalles más curiosos fue la almohada, "con canicas" en su interior, lo que le hizo bromear sobre las advertencias de su madre: "Mira que me dice 'no te metas en sitios raros'". De hecho, parece que no haber escuchado a su madre le ha llevado a encontrar este extraño lugar: "Dudo que me encuentre un sitio más raro que este".

Barrueco no duda en afirmar que ahora entendía por qué el alojamiento no tenía reseñas ni fotos: "Esto es una ruina. Me dan ganas de pirarme hasta a mí, que soy el tío con mayor capacidad de adaptación del mundo".

"Me han dicho que es una casa de brujas"

En una segunda grabación, en la que se aprecia que finalmente se queda en la habitación del fondo, continúa el misterio cuando el joven cuenta que una mujer coreana de la que se había hecho amigo le contestó a una publicación en instagram en la que mostraba esta alojamiento advirtiéndole del peligro que corría quedándose ahí.

"Me ha escrito diciendo que ni se me ocurra quedarme aquí, que es una casa de brujas, que te hacen no sé qué con el alma.. Ahora mismo me estoy recorriendo Seúl entero para recoger mis cosas y pirarme", cuenta nervioso.

Al llegar al lugar, la luz del misterioso pasillo estaba encendida, no había nadie en la casa y el creador de contenido recoge sus cosas a toda prisa para marcharse lo antes posible. Finalmente, todo ha quedado en un susto: "Una aventura más para contar a mis nietos".

Para terminar el vídeo, el joven comparte una conversación con Atención al Cliente, donde se queja, en tono de humor, de la casa, aunque pide que no se diga nada a la anfitriona: "Da igual, que me va a arruinar la bruja".