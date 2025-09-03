Un especialista recupera un dron ruso de largo alcance y sorprende con las imágenes que descubre en su interior

Encuentran un dron ruso Shahed, de fabricación iraní, en suelo chino. Un popular analista de drones ucraniano ha publicado lo que podrían suponer pruebas de cámara filmada. Este especialista, Serhii Beskrestnov, un especialista en drones citado a menudo en un popular canal de Telegram sobre sistemas no tripulados en la guerra de Ucrania.

Según publica el medio Business Insider, que ha tenido acceso a esta investigación, las imágenes apuntan a que se trata de un dron de largo alcance producido en Rusia diseñado para imitar la munición iraní Shahed. Además, los expertos aseguran que el ángulo de estos fotogramas se filmó desde el Parque Científico Aote Kexing, un conjunto de cuatro complejos de oficinas de gran altura a lo largo de la carretera principal de Beihuan, al sur de China.

De acuerdo a la información difundida, el clip comienza con una persona desconocida, que está sentada dentro de un edificio de gran altura, moviendo la cámara para mirar hacia una ventana con vista a la carretera. A medida que la cámara se acerca a la carretera principal, capta autos individuales, resaltándolos con indicadores amarillos y blancos. Otro clip muestra imágenes similares de la cámara detectando vehículos que se incorporan a la carretera principal de la localidad.

De este modo, los investigadores apuntan que el dron Gerbera en cuestión tenía una cámara. El producto se parece a la A40 Pro, una cámara con zoom óptico de 360º y 40x producida por ViewPro, una empresa china con sede en Shenzhen. Este objetivo es capaz de rastrear objetivos utilizando inteligencia artificial.

Tal y como reza el medio, la publicación de estas imágenes se produce justo cuando Ucrania ha acusado a las industrias chinas de suministrar a Rusia productos electrónicos clave para municiones y armas avanzadas. Este enero, un asesor del presidente Zelenski afirmó que las tropas de Kiev habían estado encontrando antenas chinas antiinterferencias. Dos meses más tarde, Beskrestnov publicó una foto de una avanzada antena china de patrón de recepción controlada de 16 elementos, que aseveró que fue recuperada de los restos de un Shahed.