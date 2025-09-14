Un exteleoperador revela el truco más efectivo e indoloro para rechazar una llamada comercial

Hay cuatro consejos que han dado una serie sobre cómo rechazar una llamada no deseada de un teleoperador que intenta venderte algo que no te interesa: no mentir, ser claro y directo, dar una respuesta desde el principio, repitir lo mismo cortésmente. ¿Qué puedes repetir? Pues, por ejemplo: “Lamentablemente no me interesa, pero gracias por la oferta”. Así el teleoperador se cansará y te librarás de la llama sin que logre hacerte pasar un mal momento por dejar que te líe y no saber qué hacer para colgar sin sentirte mal.

Lo cuentan varios expertos, entre ellos, el exteleoperador, Patrick Frühstück, en un programa emitido en la televisión danesa TV 2. Este experto relata que se conoce la mayoría de las excusas y métodos que se usan en estas llamadas y, como señala que hay muchas formas de rechazar estas llamadas, así como que las más recomendables no son las que usan la mayoría de la gentes, es decir, mentiras piadosas, excusas pobres, números bloqueados y rechazos directos.

Frühstück, corredor de seguros independiente y, como decíamos, exteleoperardor, entiende que puede resultar intimidante o incluso molesto hablar por teléfono con un teleoperador sin ser avisado previamente de la llamada."Te pillan un poco con los pantalones bajados, y luego puedes salir un poco de tu zona de confort cuando recibes una llamada porque los vendedores te presionan un poco, ese es su trabajo", dice Patrick Frühstück.

Pero este experto recomienda no empezar a inventar mentiras piadosas o excusas pobres. "Así no perderás el tiempo ni presionarás a nadie al otro lado de la línea. Es mejor para ambas partes", afirma Patrick Frühstück en 'Go' morgen Danmark'. Y cuando él mismo recibe hoy en día llamadas de teleoperadores, les desea un buen día y mucha suerte en su búsqueda, porque sabe que ellos también escuchan muchas cosas negativas durante un día laboral, segun afirma.

Entonces, su consejo es decir siempre directamente si no estás interesado en lo que te están proponiendo en la llamada. Así que reponde: "No tengo tiempo para eso y no lo necesito. Tengo lo que necesito hoy. No hay nada que puedas hacer por mí", sugiere Patrick Frühstück.

En la misma línea, según explica el psicólogo Jens Einar Jansen en el mismo medio, la explicación de por qué puede resultar incómodo rechazar a un vendedor se puede encontrar en nuestras normas sociales y en nuestra cortesía. "No quieres rechazar. "Has aprendido que tienes que escuchar y ser comprensivo con la gente. Pero, al mismo tiempo, puede acabar en excusas porque te sorprende de repente tener a alguien al teléfono que te está insistiendo", dice. Así que él aconseja también seguir las cuatro pautas que comentábamos al principio para zanjar la llamada lo antes posible.