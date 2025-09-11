Un grupo de 50 profesores deja a una pizzería en la estacada y la respuesta del gerente es de matrícula: "Venid a conocer a nuestros jóvenes"

Un grupo de cincuenta profesores decidió reservar en un local donde trabajan personas con autismo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la cita, el profesorado no acudió al restaurante, tal y como informa Corriere della Sera, lo que provocó grandes pérdidas.

A pesar de ello, la gerente del sitio afirmó que su ausencia no se debió a falta de interés, sino a un "descuido". "En realidad, era un grupo de profesores que querían comer con nosotros", agregó la fundadora de PizzAut (como se llama el local).

Como compensación, la gerente propuso una solución, más allá de la económica. "Les respondí que deberían volver a reservar y venir a comer con nosotros, como habían planeado", aseguró tras explicar que su objetivo era que conociesen cómo trabajaban los 41 empleados de allí.

"Me interesa que los profesores experimenten el ambiente de PizzAut", aseguró el fundador, "y conozcan a niños autistas que, según algunos, solo podrían estar en una clase de educación especial o en un centro de día, pero que ahora tienen trabajo y un futuro".

Cabe destacar que el local se ha convertido en un icono de la inclusión en Italia desde que abrió sus puertas en 2021, ofreciendo, entre otras cosas, cursos de formación gratuitas, prácticas remuneradas o contratando a jóvenes con autismo.

En España también hay algunas propuestas similares, donde las personas con discapacidades pueden encontrar un lugar donde trabajar. Algunos ejemplos son Universo Santi (situado en Jerez), INOUT Hotel (Barcelona) o Envera Gastro (ubicado en el barrio madrileño de Barajas).