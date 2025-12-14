Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gana 3 millones de euros en la lotería pero la alegría le dura poco y nada: "Jugué, llegué hasta el final, hice mi parte"
Loterías
Loterías

Gana 3 millones de euros en la lotería pero la alegría le dura poco y nada: "Jugué, llegué hasta el final, hice mi parte"

En ese instante, la página mostró un mensaje de mantenimiento que advertía de una incidencia temporal en el sistema.

Daniel Cáceres Garriga
Bolas de la lotería
Bolas de la loteríaGetty Images

La ilusión de un premio millonario puede desvanecerse en cuestión de segundos cuando la tecnología falla. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Yves, un residente de Bruselas que creyó haber dado con la combinación perfecta de la lotería, pero cuya apuesta nunca llegó a validarse por un error técnico en la web oficial. El caso, recogido por el medio francés RTL Info, ha reabierto el debate sobre qué ocurre cuando un fallo informático se interpone entre el jugador y el premio.

Yves había decidido probar suerte un viernes 13, convencido de que la fecha podría traerle fortuna. Como hace habitualmente, jugó por internet y rellenó cuatro boletos mediante la opción automática de “Selección Rápida”. “Juego a menudo, pero solo por una pequeña cantidad, 100 euros al mes”, explica. El problema llegó en el último paso. “A las 19:07 en punto, hice clic en pagar. En ese momento, ya no había vuelta atrás. Y mi pantalla empezó a congelarse”, recuerda.

En ese instante, la página mostró un mensaje de mantenimiento que advertía de una incidencia temporal en el sistema. El resultado fue demoledor para el jugador: su apuesta no quedó registrada y, oficialmente, no participó en el sorteo. Horas después, al comprobar los números ganadores, Yves descubrió que coincidían exactamente con los que había seleccionado. El bote ascendía a tres millones de euros.

Convencido de que había cumplido con su parte, decidió reclamar. Presentó capturas de pantalla como prueba y defendió su postura con firmeza. “Jugué, llegué hasta el final. El culpable fue el error, no yo”, sostiene. Sin embargo, las normas de la Lotería Nacional belga son claras: si el boleto no se valida correctamente, no existe participación en el sorteo y, por tanto, no hay derecho a premio.

Desde la entidad insisten en que la responsabilidad del sistema termina en el momento en que la apuesta queda confirmada. Jérémie Demeyer, portavoz de la Lotería Nacional, recurrió a una comparación sencilla para explicarlo. “Es como hacer la compra en Colruyt. Llenas la cesta y llegas a última hora a la caja. Si hay un problema informático y no puedes pagar, te vas sin la compra”, afirma.

Por este motivo, recomiendan no esperar nunca al último minuto para jugar y comprobar siempre que se recibe el correo electrónico de confirmación. Según la información disponible, la Lotería llegó a ofrecer a Yves una compensación de 50.000 euros como gesto excepcional. El jugador, sin embargo, la rechazó y ha decidido llevar el caso ante los tribunales, convencido de que la justicia debería tener en cuenta que el fallo fue ajeno a su voluntad.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 