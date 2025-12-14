Gana 3 millones de euros en la lotería pero la alegría le dura poco y nada: "Jugué, llegué hasta el final, hice mi parte"

La ilusión de un premio millonario puede desvanecerse en cuestión de segundos cuando la tecnología falla. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Yves, un residente de Bruselas que creyó haber dado con la combinación perfecta de la lotería, pero cuya apuesta nunca llegó a validarse por un error técnico en la web oficial. El caso, recogido por el medio francés RTL Info, ha reabierto el debate sobre qué ocurre cuando un fallo informático se interpone entre el jugador y el premio.

Yves había decidido probar suerte un viernes 13, convencido de que la fecha podría traerle fortuna. Como hace habitualmente, jugó por internet y rellenó cuatro boletos mediante la opción automática de “Selección Rápida”. “Juego a menudo, pero solo por una pequeña cantidad, 100 euros al mes”, explica. El problema llegó en el último paso. “A las 19:07 en punto, hice clic en pagar. En ese momento, ya no había vuelta atrás. Y mi pantalla empezó a congelarse”, recuerda.

En ese instante, la página mostró un mensaje de mantenimiento que advertía de una incidencia temporal en el sistema. El resultado fue demoledor para el jugador: su apuesta no quedó registrada y, oficialmente, no participó en el sorteo. Horas después, al comprobar los números ganadores, Yves descubrió que coincidían exactamente con los que había seleccionado. El bote ascendía a tres millones de euros.

Convencido de que había cumplido con su parte, decidió reclamar. Presentó capturas de pantalla como prueba y defendió su postura con firmeza. “Jugué, llegué hasta el final. El culpable fue el error, no yo”, sostiene. Sin embargo, las normas de la Lotería Nacional belga son claras: si el boleto no se valida correctamente, no existe participación en el sorteo y, por tanto, no hay derecho a premio.

Desde la entidad insisten en que la responsabilidad del sistema termina en el momento en que la apuesta queda confirmada. Jérémie Demeyer, portavoz de la Lotería Nacional, recurrió a una comparación sencilla para explicarlo. “Es como hacer la compra en Colruyt. Llenas la cesta y llegas a última hora a la caja. Si hay un problema informático y no puedes pagar, te vas sin la compra”, afirma.

Por este motivo, recomiendan no esperar nunca al último minuto para jugar y comprobar siempre que se recibe el correo electrónico de confirmación. Según la información disponible, la Lotería llegó a ofrecer a Yves una compensación de 50.000 euros como gesto excepcional. El jugador, sin embargo, la rechazó y ha decidido llevar el caso ante los tribunales, convencido de que la justicia debería tener en cuenta que el fallo fue ajeno a su voluntad.