Un hombre vuelve de fiesta tranquilamente y lo interrumpe el súper taxista pirata ladrón: "No voy contigo"

Photo by Stuart Gleave via Getty Images

Un hombre estaba volviendo de fiesta tranquilamente a su casa y sufrió una interrupción por parte de un súper taxista pirata ladrón, hasta que tomó una drástica decisión: "No voy contigo".

Según ha informado el medio danés NyHeder, Franck Sidenius vivió el pasado 16 de febrero una situación que bien podría ser digna de una película de intriga, acción e, incluso, policiaca.

"Estaba perdido en mis pensamientos, borracho después de una noche de fiesta, cuando un coche se detiene a mi lado", ha contado el protagonista al medio TV2 Østjylland.

"El conductor me pregunta si estoy bien y que, si quería, me llevaba a casa. Sabía que era un taxi pirata, por eso le dije que no, gracias", ha explicado. Pero el conductor no cesó en su empeño.

Según ha contado, el conductor no se rindió fácilmente y continuó conduciendo lentamente al lado del protagonista mientras él le ignoraba y le decía que él no iba a ir en el coche.

Al bajarse del coche, él terminó tratando de relajar tensiones diciendo que le diera su teléfono para anotar el número y poder llevarte en otro momento. En ese momento, aseguró que le ofreció consumir un tipo de droga y él la rechazó y le terminó robando el teléfono móvil. Algo que le obligó a denunciarlo ante la policía.