Un italiano experimenta un viaje al pasado al toparse en Rusia con una máquina expendedora de limonada soviética

A veces, los objetos pueden transportarnos a años e incluso décadas anteriores. Es lo que ocurre en España, por ejemplo, con las cabinas telefónicas, muy utilizadas cuando no existían teléfonos móviles.

En el caso de Rusia, un creador de contenido italiano ha experimentado recientemente un viaje al pasado al toparse en el país con una máquina expendedora de limonada de la época soviética.

Gildo Avella, conocido en Internet como In Russia con Gildo, ha publicado en la red social Instagram un vídeo en el que muestra a sus seguidores la mencionada máquina y explica su funcionamiento.

En la descripción de la publicación, Avella detalla que "era una máquina automática que dispensaba agua con gas, con o sin sirope aromatizado, situada en calles, estaciones, escuelas, fábricas y parques de todo el territorio soviético, desde los años 50 hasta los 80-90".

En concreto, la máquina daba a elegir entre dos alternativas: solo agua con gas (un producto que era gratuito o casi gratuito) o agua con gas y sirope (normalmente con sabor a limón o a frutas).

El funcionamiento de la máquina de limonada soviética era sencillo. Había que introducir una moneda y seleccionar el tipo de bebida. Una curiosidad es que la máquina servía el agua con gas en un vaso de cristal reutilizable que, ojo, era el mismo para todos los que utilizaban la máquina.

Con el objetivo de mantener la higiene en el consumo de las bebidas, entre uso y uso de la máquina expendedora se podía limpiar el vaso con un chorro de agua existente en la propia máquina.

El creador de contenido define el sabor como "sencillo pero refrescante" y destaca que "la versión con sirope de limón era la más popular, aunque no era una limonada en el sentido occidental". En ese sentido, Gildo Avella subraya que esas máquinas expendedoras fueron "un icono de la vida soviética" y eran "un símbolo de compartir y sencillez".

"Todo el mundo las usaba: estudiantes, trabajadores, niños. Aunque hoy en día el uso común del vaso pueda hacer sonreír, en aquella época representaba un sentido de confianza y colectividad", añade el creador de contenido.