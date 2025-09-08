Un jefe no se da cuenta de que uno de sus empleados es fijo durante dos años y ahora tiene que pagarle 19.000 euros 

En el municipio sueco de Köping, un trabajador pasó dos años creyendo que era temporal cuando en realidad ya había adquirido la condición de fijo, un error que ha destapado una grave negligencia empresarial, según ah publicado el medio sueco Arbetet.

El protagonista o víctima de esta historia es Abdi, cuyo puesto es de asistente de cuidado. Según la Ley de Protección del Empleo del país, legalmente ya había adquirido la condición de empleado fijo, sin embargo nadie se lo comunicó, ni su jefe ni el departamento de Recursos Humanos.

El grave error sobre su contrato, que ni Abdi ni nadie de su empresa supo identificar a tiempo, ha supuesto una compensación 215.000 coronas suecas (unos 19.000 euros) por turnos y vacaciones que nunca recibió.

La situación de Abdi

Abdi había firmado un contrato para trabajar exclusivamente de noche en 2022. Sin embargo, tras regresar de una baja médica de un mes, sus superiores intentaron cambiarle al turno diurno asegurando que ya no había disponibilidad en la noche.

Fue entonces cuando contactó con El Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia, comúnmente conocido como el sindicato Kommunal. Fueron estos quienes descubrieron que su estatus laboral había cambiado tras dos años de actividad, su contrato se había convertido en indefinido. "El gerente y el departamento de Recursos Humanos no tenían ni idea”, aseguró Feruz Efrem, representante sindical que acompañó a Abdi en las reuniones.

Negociación y compensación

Durante esos dos años, Abdi vivió en la incertidumbre, con turnos esporádicos y horarios cambiantes. “Me sentí aprovechado por ser trabajador temporal. Solía llamar para preguntar si había turno, pero solo iba cuando el jefe quería. A veces mucho, a veces nada”, explicó.

Tras las gestiones del sindicato, el municipio reconoció la situación y se alcanzó un acuerdo para indemnizar a Abdi con 215.000 coronas suecas. La responsable de Recursos Humanos de Köping admitió n un correo electrónico al medio sueco Arbetet, que la gestión “no fue correcta” y lo atribuyó a un malentendido

Aunque el centro de ancianos en el que trabajaba ya no tenía vacantes, Abdi ha conseguido un nuevo puesto nocturno en un servicio de apoyo (LSS) del mismo municipio. Tras meses de tensión, afirma sentirse aliviado: “He estado muy estresado por mi situación y ahora estoy muy feliz y solo quiero trabajar. Este año tuve mis primeras vacaciones. De verdad que me siento feliz”.