Un joven estalla por lo que cobra su padre jubilado tras 43 años de trabajo: "La historia de muchos españoles"

Un joven ha estallado públicamente por lo que considera una pensión injusta para su padre. Tal y como informa el diario El Español, se llama Gerard Vázquez, y ha puesto el grito en el cielo por una situación que afecta claramente a su progenitor. Tras 23 años cotizados, su empresa cerró tras un concurso de acreedores. Por ello, tuvo que optar por la jubilación forzosa.

"A la calle junto a todos sus compañeros. Jubilación forzosa con un 26% menos de pensión", relata el joven a través de su perfil de su red social LinkedIn. "Probablemente, es la historia de muchos españoles", añade. Claramente indignado, asegura que después de "toda una vida trabajando", "ahora España le dice: 'Gracias por nada".

Según la publicación, el joven hace un breve recorrido por la vida laboral de su padre, que se vio obligado a jubilarse con 61 años. De este modo, explica que trabajó como director general de Caprabo. También fue director en Leroy Merlin. Y ocupó cargos directivos en Prenatal, Sita Murt, Party Fiesta... "Sin estudios universitarios, pero con algo que los títulos no dan: experiencia real, liderazgo nato y resultados demostrados. Ha llevado equipos de hasta 300 personas", prosigue un hijo orgulloso de su padre.

"Ha abierto tiendas, cerrado otras, navegado crisis, superado objetivos. Ha formado a cientos de empleados. Ha pagado religiosamente sus impuestos durante más de 4 décadas. Y ahora España le dice: ‘Gracias por nada’", continúa en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Toda su situación profesional cambió en agosto de 2024, cuando la empresa en la que trabajaba cerró, tal y como se explicitó anteriormente, por un concurso de acreedores. "Y a la calle. No por su culpa. No por incompetencia. Por la realidad empresarial", subraya. Y en eso se ha traducido en que "es invisible en el mercado laboral español. Da igual tu experiencia, tus logros, tu potencial. La edad es una sentencia".

De acuerdo a la publicación del joven, finalmente, todos estos desafortunados acontecimientos han hecho que su pensión se haya visto recortada más de un 26% de por vida. "¿Sabéis lo que es un 26% menos al mes, hoy en día? Estamos hablando de casi un sueldo completo que pierde para siempre. Una parte suya que se ha ganado y merece", remarca su hijo.