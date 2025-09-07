Un manifestante trata de invadir la calzada, Romo cae y lo persigue a pie

Manifestantes propalestinos protestan durante la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este domingo entre Vegadeo (Asturias) y Monforte de Lemos (Lugo) sobre un recorrido de 167,8 kilómetros. EFE/ Eliseo Trigo

Las protestas propalestinas, que han marcado el recorrido de La Vuelta a España en las últimas etapas, llegaron a un nuevo nivel este fin de semana, después de que unos activistas lograsen "hackear" la emisora de radio de la competición, interrumpiendo las transmisiones oficiales con mensajes y canciones reivindicativas.

Fuentes cercanas a la organización de la prueba explicaron que, aunque el hackeo de una emisora no es un hecho peligroso, sí demuestra el grado de coordinación de los activistas. No obstante, la organización ya ha tomado medidas para evitar futuros incidentes de este tipo en las siguientes etapas, como la de hoy entre Vegadeo y Monforte de Lemos, según recoge El País.

Durante la misma jornada, el ciclista español Javier Romo (Movistar) sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día.

A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta bandera palestina en mano, trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída. El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes.