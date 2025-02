Un olor nauseabundo desmantela a la empresa de jamones que vierte 19.000 litros de agua contaminada al día

Un informe del Gabinete Geológico de la Diputación de Teruel, elaborado a petición del Ayuntamiento, denuncia que una empresa de jamones situada junto a la pedanía de Concud filtra 19.000 litros de agua contaminada al día. La compañía en cuestión es Jamones Albarracín, que lleva varios años operando en este lugar.

La investigación se llevó a cabo por peticiones de los vecinos, alarmados por el agua contaminada con sal y materia orgánica, que se escaparía de las balsas con las que trabaja el secadero de la empresa. Como resultado, según avanza Aragón Digital, el Consistorio emitió el pasado 28 de enero un decreto que obliga a la empresa a reparar las balsas. "Se ha abierto un plazo de alegaciones de diez días y, posteriormente, la compañía dispondrá de un mes para presentar la solución técnica que pretende implementar", señala el medio.

La empresa, sin embargo, niega esas filtraciones de agua contaminada y plantea tomar acciones legales contra el consistorio y también contra aquellas que arremeten contra la labor de la empresa. “El estudio describe la geología del terreno, pero no demuestra que el agua provenga de nuestras balsas”, señalaba esta semana en la Cadena SER su CEO, Isabel Dobón. Además, la empresaria anunció la paralización de las inversiones y no descarta el cierre de la empresa si los problemas persisten. “Nos están llevando a plantearnos si seguir invirtiendo aquí”, declaró Dobón.

Jamones Albarracín sólo reconoce una puntual fuga de agua contaminada en el año 2022. Fruto de ese problema, la compañía asegura que sus instalaciones fueron completamente selladas e impermeabilizadas tras invertir cerca de un millón de euros en mejoras.