Los que dicen que "con Franco no había paro" sólo tienen que oír estos 20 segundos de una experta para entrar en razón

En el año 2025, donde se han cumplido 50 años de la muerte del dictador, ha resurgido, sobre todo entre los más jóvenes, un preocupante sentimiento de admiración por la sanguinaria dictadura que sumió a España en la oscuridad durante más de 40 años.

Según datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre, para un 21,3% de la población española los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

En los jóvenes es todavía más sangrante: dos de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo, según los datos del mismo CIS, afortunadamente, para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Romper los mitos del franquismo

Desde que saliese a la luz este CIS, muchos expertos periodistas e historiadores que se han dedicado a estudiar la dictadura han salido a poner en orden algunas ideas que recorren el imaginario colectivo sobre el franquismo que no son reales.

En Saldremos Mejores, el podcast de Inés Hernand y de Nerea Pérez de las Heras, la periodista de El País Irene Junquera ha derribado varios de estos mitos, desde que no había paro pasando por la matraca de los pantanos.

Junquera ha respondido a mensajes del tipo "si no fuera por Franco estaríamos en bancarrota" o el mito que más ha calado: que el dictador inventó la Seguridad Social y que no había paro.

Para la experta esto tiene muchas trampas: "Claro, no había paro porque la mitad de la población, las mujeres, no trabajaba. Más de dos millones de personas emigraron y esos emigrantes mandaban remesas que camuflaban muchos datos económicos. Todo tiene una trampa".

El franquismo y los pantanos

Muchos utilizan el hecho de que Franco hiciese pantanos para justificar una dictadura. Como explica Junquera, "eso viene de un plan de la República y lo que hace Franco es continuarlo y ya es Mr. Pantano".

Y aquí Nerea Pérez de las Heras da en el clavo: "¿Son tan importantes los pantanos como para meter a todos los maricones en la cárcel? No sé, lo digo por la importancia que le damos a los pantanos".

Después, tanto Pérez de las Heras como Inés Hernand han enumerado que no había libertades para las mujeres ni para los hombres que pensasen distinto, que había seguros médicos privados, que la Seguridad Social se inventó antes del Franquismo.