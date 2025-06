Un pasajero apaliza al conductor de bus, este recibe una citación inesperada y sobrevuela la amenaza del despido

Tras ser víctima de una violenta agresión mientras trabajaba, Jean-Christophe Colombo, conductor de autobuses de TBM en Burdeos, enfrenta ahora una nueva e inesperada adversidad: una posible sanción disciplinaria por parte de su empleador, Keolis Bordeaux Métropole Mobilités.

El incidente ocurrió el 7 de mayo en Villenave-d'Ornon. Eran las 11:30 horas cuando Colombro fue brutalmente agredido por un pasajero. "Insultos, dos puñetazos, un cabezazo...", recuerda en declaraciones a France 3. "En 28 años, he visto a muchos clientes. Ya he recibido insultos, pero no sé qué me hizo reaccionar, aparte de ser un ser humano, con todas las consecuencias que eso puede tener", continúa.

Después de perder el conocimiento, fue trasladado al hospital con dos ligamentos desgarrados. Tuvo que ser operado y calcula que estará de baja entre cuatro y cinco meses. "Psicológicamente, es difícil vivir con esto", confiesa.

Otra adversidad que le duele incluso más que la agresión

Sin embargo, más allá del trauma físico y emocional, Colombro recibió una carta de citación a una entrevista disciplinaria. Keolis alega que el conductor "puso la mano en el hombro del cliente y abandonó su asiento para iniciar el contacto", declara el director ejecutivo Pierrick Poirier a Le Figaro.

"Es una puñalada por la espalda, ni siquiera a mi enemigo se lo haría", declaró Colombo tras conocer las declaraciones de su superior. "Me lo estoy tomando peor que el ataque en sí", añadió.

A pesar del apoyo de compañeros y su superior directo, quien incluso se negó a participar en la entrevista disciplinaria, la empresa insiste en que podría imponer sanciones, incluso un posible despido. "Una entrevista ya es una sanción", señala Colombo.

El conductor, conocido por su rol sindical, ha enfrentado muchas agresiones como defensor de sus compañeros, pero nunca como víctima. "Tienes un instante para pensar. El papel de un conductor no es solo conducir. Si alguien es agredido en mi autobús, tienes que ir", reivindica.

Colombo acudirá a la citación el próximo 17 de junio. Mientras tanto, el caso continúa generando indignación entre trabajadores y ciudadanos, que reclaman mayor protección para quienes trabajan en el transporte público.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.