Un pescador consigue capturar un gigantesco pescado de 35 kilos y se preguntan si sabrá igual que uno normal: "Depende del chef"
Estudian diversas opciones para él: desde ahumar algunas de sus partes a preparar un sabroso plato.
Pescar puede convertirse en toda una aventura, ya que nunca se sabe lo que el el mar tiene guardado para nosotros. Y si no que se lo digan a Thomas Borland, un pescador escocés de 69 que vivió una experiencia inolvidable durante sus vacaciones en Noruega, donde capturó un bacalao de más 35 kilogramos en un fiordo cercano al muelle, una hazaña que ha despertado la atención local.
"Capturamos el bacalao gigante muy cerca del muelle. Fue una experiencia fantástica", relató Borland al diario noruego VG. "Lo llamamos bacalao de verano. El bacalao de este tamaño pertenece a la temporada de pesca", explicó Steinar Halvorsen, director general de Sandland Brygge. Sin mebargo, el emocionante hallazgo planteaba una difícil decisión: qué hacer con un pez tan grande.
Borland y sus tres amigos consideraron liberarlo, pero les fue imposible. "Intentamos liberarlo, pero no lo logré. Así que lo sacamos", explicó el escocés, señalando que los ejemplares grandes producen muchas crías y, además, no caben en una sartén común.
Halvorsen aseguró que el pez probablemente sufrió por el cambio brusco de presión. "No pudo nadar más. Supongo que lo sacaron demasiado rápido. Aquí también enseñamos a nuestros huéspedes a sacar el pez lentamente para liberar la presión. Normalmente sale bien, pero no siempre. Ni siquiera yo puedo hacerlo siempre", explicó.
A falta de liberación, el bacalao tendrá un destino culinario. "Está salado. Quizás ahumamos partes y las usamos para gratinar", adelantó Borland. No obstante, su sabor, aclara Halvorsen, "depende del chef que lo prepare". "Está claro que también se puede preparar una comida deliciosa con bacalao gigante", añade.
Aunque imponente, el pez no rompe récords. Halvorsen recordó que el año pasado se capturó un bacalao de 46,6 kilos, el récord local. Aun así, el ejemplar de Borland es el más pesado del año hasta ahora y, sin duda, uno de los más comentados.