Un profesor de autoescuela 'sopla' a sus alumnos las respuestas del teórico con pinganillos y cámaras ocultas: los expertos creen que solo es la punta del iceberg

Desde siempre, los exámenes han sido un campo abierto a la imaginación de los estudiantes más astutos que quieren copiar: apuntes escondidos, señales entre compañeros o memorias discretas. Pero pocas veces se ha visto que la ayuda llegue directamente desde quien debería enseñar, un profesor que, en lugar de guiar, se convierte en cómplice del fraude, haciendo de la ética en la educación todo un desafío.

Esto es exactamente lo que ocurrió en el cantón suizo de Turgovia, donde un instructor de autoescuela y dos aspirantes han sido condenados por un fraude organizado en el examen teórico del permiso de conducir. El caso se remonta a 2022, cuando se descubrió que el instructor proporcionaba a los alumnos pinganillos y cámaras ocultas para dictarles las respuestas durante la prueba, un método que combinaba audacia y tecnología para engañar al sistema.

Primero surgieron sospechas cuando un supervisor detectó un comportamiento extraño en un candidato y avisó a la Policía, pero en ese momento no se pudo demostrar el fraude. Sin embargo, dos meses después, el mismo aspirante volvió a presentarse al examen y fue descubierto in fraganti con un pinganillo y una cámara oculta. Entonces se descubrió que el instructor seguía el examen a distancia y le susurraba las respuestas correctas.

Multas y restricciones a futuro

Según la reconstrucción judicial difundida por el medio suizo SRF, el método no se limitó a un solo alumno. El profesor habría ayudado al menos a tres candidatos con dispositivos tecnológicos: dos de ellos lograron aprobar de forma irregular, mientras que el tercero fue condenado por dos intentos fallidos. El tribunal rechazó la explicación del instructor, que alegó que solo traducía, y mantuvo la sanción económica para él y para los alumnos implicados.

De este modo, la justicia condenó al profesor de autoescuela a pagar una multa de unos 17.000 francos suizos, aproximadamente unos 18.500 euros. Así como las sanciones impuestas a los estudiantes fueron proporcionales a su grado de implicación y oscilaron entre 2.175 y 4.500 euros. Además, todos los acusados deberán asumir los gastos del juicio, subrayando la seriedad con la que los tribunales suizos tratan el fraude en los exámenes de conducción.

Dejando a un lado las sanciones económicas, los estudiantes podrían enfrentarse a otro tipo de restricciones: podrían quedar inhabilitados para volver a presentarse al examen teórico durante un tiempo determinado, lo que retrasa su acceso al permiso de conducir y refuerza la consecuencia educativa de intentar hacer trampa. Esta medida busca no solo castigar, sino también desalentar futuras infracciones y subrayar la importancia de respetar las normas de tráfico desde el inicio.