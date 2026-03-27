España y Argelia hacen las paces: superan la crisis por el Sáhara, con la vista puesta en el gas

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a Argelia para iniciar una visita oficial de dos días, el 26 de marzo de 2026.

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, transmitió este jueves al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, su decisión de reactivar el Tratado de Amistad entre ambos países, suspendido desde octubre de 2022, por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

"Hoy puedo decir que la amistad y la asociación entre España y Argelia está ya en un nuevo estado", dijo el ministro español a un reducido número de medios, entre ellos EFE, sobre los encuentros mantenidos durante su primer día de visita en Argelia donde le han trasladado la "plena vigencia" del tratado entre los dos países.

Albares realiza una visita de trabajo de dos días a Argelia, que combina Argel y Orán, la primera desde que comenzara la crisis diplomática por el asunto saharaui, un posicionamiento que motivó, además de la suspensión del Tratado de Amistad -firmado en 2002-, la retirada del embajador argelino y la congelación de las relaciones comerciales, sin efectos sobre el gas.

Tres años y medio después, Tebún consideró que el encuentro con el ministro español constituye una oportunidad para revisar el estado de las relaciones argelino-españolas y las "prometedoras perspectivas que tienen por delante". "Esta visita que he realizado hoy supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa" entre los dos países, declaró Albares.

"Esta visita que he realizado hoy supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa"

El ministro adelantó que han decidido "relanzar visitas, viajes y reuniones" y que comenzarán a trabajar "ya" para una Reunión de Alto Nivel (RAN) en Madrid, puesto que la última se celebró en 2018 en Argel.

La postura expresada por la carta de Sánchez enterraba de facto cualquier pretensión de independencia para los saharauis que viven en la excolonia española mediante una cesión de competencias menores, mientras la Defensa o las relaciones exteriores recayesen sobre el rey marroquí. Argelia, principal aliado internacional del Sáhara Occidental y en cuyo suelo vive buena parte de los refugiados, reaccionó ante la cesión chocando con Madrid.

La distensión progresiva

Los dos países vecinos retomaron las relaciones paulatinamente con la vuelta del embajador argelino a Madrid a finales de 2023, que se ha reflejado especialmente en el desbloqueo comercial, con un incremento del 270 % en 2025, con respecto al año anterior, de las exportaciones desde España por valor de 2.133 millones de euros.

Después de la suspensión a última hora de una visita de Albares en 2024, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primer miembro del Gobierno español en visitar Argelia el pasado octubre con una agenda centrada en migración, junto a homólogo argelino, Said Sayoud.

"Nuestras relaciones que se encuentran ya a un nivel extraordinario se refuerzan y se profundizan", concluyó Albares.

La importancia del gas en plena crisis energética

Argelia luce como una formidable oportunidad de estabilidad energética en un contexto de crisis por guerras como las de Ucrania o la de Irán. Hoy, el país africano es el primer proveedor de gas a España, aportando aproximadamente 128.000 GWh en 2025, por delante de Estados Unidos y Rusia. El Gobierno español ha anunciado recientemente un aumento en el volumen de gas importado para tratar de abaratar la factura energética y asegurar el abastecimiento.

El suministro se realiza principalmente a través del gasoducto submarino Medgaz, que conecta directamente Beni Saf (Argelia) con Almería (España). Existen negociaciones para incrementar su capacidad hasta en un 20%.

La relación comercial entre ambos países ha experimentado en los dos últimos años un fuerte crecimiento, de tal forma que en 2025 España exportó a Argelia por valor de 2.133 millones de euros, lo que supuso un incremento del 270 % respecto de 2024.

En la segunda jornada, ya en Orán, el ministro de Asuntos Exteriores presidirá hoy la inauguración oficial del Instituto Cervantes, muestra del creciente interés por el idioma y la cultura española en Argelia, donde unos 40.000 alumnos estudian español en primaria y secundaria y unos 3.500 en la universidad.

Albares concluirá la visita con un acto de memoria histórica y democrática al exilio republicano ante el monolito dedicado al mercante británico Stanbrook, que atracó en Argelia con unos 3.000 republicanos españoles que huían de España pocos días después del fin de la Guerra Civil (1936-1939).