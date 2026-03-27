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"La gente le echa mucho morro": vende en Wallapop el envoltorio de un huevo Kinder sin chocolate ni figura
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"La gente le echa mucho morro": vende en Wallapop el envoltorio de un huevo Kinder sin chocolate ni figura

El comercio de envoltorios de juguetes famosos o de cajas en las que aparecen la marca de objetos de colección se multiplican en las plataformas de compraventa.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un usuario de Wallapop con su móvil.

"Envoltorio Huevo Kinder. Edición Especial. One Piece". Éste es el título de anuncio publicado en la aplicación de ventas en línea Wallapop. Además, a continuación el usuario lo etiqueta con "Nuevo". Esta anécdota ha desatado la indignación en las redes sociales de numerosos usuarios. Uno de ellos lo publicó en la plataforma Reddit hace unos días y lo acompañó de este comentario: "Lo veo y subo la apuesta: vendo ticket de compra del Mercadona del huevo Kinder. 3€, ofertón". 

Aparte de las risas que ha suscitado la publicación de esta venta entre algunas personas, hay otras que califican muchas de las cosas que se venden esta plataforma de "basura", lo que desata numerosos comentarios irónicos sobre cómo se está convirtiendo la venta de envases usados de marcas conocidas en algo normal este tipo de plataformas.

Esto es "lo que yo llamo 'roña máxima'", dice un comprador en un comentario. "Radical, es que yo alucino", "La gente le echa mucho morro", "5 euros por basura", "Madre mía, hay que ser tonto para comprar eso", qué charca por dios xd (por dios)"... son algunas de las opiniones que se repiten. A lo que otras personas lo califican, entre emoticones de risas, como una "Nueva forma de reciclar, vende tu basura por Wallapop". O "¡Madre mía!, lo dicho. la nueva forma de reciclar, véndelo en Wallapop", puede leerse en otro comentario.

Sin embargo, también hay otros usuarios que no ven mal que se intenten vender todos esos envases vacíos: "El problema es de los que lo compran, que los hay", opina uno de ellos. "Fliparías con lo que llega a hacer la gente coleccionista", apunta otra persona en la conversación del foro publicado en la plataforma Reddit. Así el debate de vuelca sobre otro aspecto, ¿hasta dónde puede llegar un coleccionista por tener todos los objetos de una marca determinada?. "Yo soy coleccionista, pero no de papel de huevo Kinder no es algo oficial de One Piece", advierte otra persona. De esa misma colección, "las cartas se venden por miles de euros", añade uno más. "Las cartas es normal", según le replican, "pero, ¿el envoltorio de un Kinder?".

"Yo creo que nunca he visto tanta basura como la que veo en Wallapop", prosigue la conversación. "De verdad que hay cosas que yo normalmente prefiero donarlas y hay otras que por el estado en que se encuentran hasta eso me da vergüenza y prefiero tirarlo, pero en Wallapop he visto cada barbaridad".

También están los que intervienen para ponerse de perfil: "Yo es que no entraba en wallapop desde 2023 y me estoy encontrando cada cosa que estoy flipando", "Yo muy poco lo he usado y sólo he comprado una vez (por suerte, todo bien). De hecho, he vendido algunas cositas, porque por lo general prefiero donarlas. Pero en verdad te encuentras cada locura"... "Yo también lo he visto. Venden el blister de cartón del pack de 3 por el módico precio de 10 euros", agrega otra persona.

Al final, los comentarios se zanjan con otra visión del tema: "Mientras haya gente dispuesta a comprarlo, no veo el problema", como señala uno de los últimos. "Yo he llegado a vender cajas de cosas que he comprado, os sorprendería saber la cantidad de gente que las quiere", reconoce.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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