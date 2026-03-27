Kely, enfermera española en Noruega: "En España nunca nunca he ido a una farmacia a recoger medicación para mis pacientes ingresados, aquí me ha tocado varias veces"

Trabajar en el extranjero no solo implica adaptarse a un nuevo idioma, a diferentes horarios o a otras costumbres, sino también a funciones laborales que pueden ser muy distintas a las de tu país de origen, incluso aunque tengas el mismo oficio.

Este es el caso que ha vivido la usuaria de TikTok Kelycony (@kelycony), una chica española que trabaja como enfermera en Noruega, y que ha subido un vídeo a su cuenta contando cuáles son las diferencias que más le han llamado la atención en su nuevo centro de trabajo, explicando desde su experiencia personal cómo cambian las tareas de enfermería respecto a España.

"Estas son algunas de las cosas que yo como enfermera que estoy trabajando aquí en Noruega pero que se formó en España, aquí tengo que hacer, pero que en España pues no es muy normal que las enfermeras hagan", ha comenzado relatando.

Aseos y cuidados básicos

"Número uno. Yo sé que esto a muchas enfermeras de otros países les vuela la cabeza, pero en España no es muy normal que la enfermería tenga aseos o que tenga duchas o que se encargue en general de hacer cambios de pañales", afirma.

"Se hacen, por supuesto que se hacen, porque yo en España he cambiado muchos pañales", reconoce. Sin embargo, insiste en que no es lo habitual: "Pero que no es lo normal, pues también es cierto. También dependerá mucho del sitio donde estés trabajando, pero vamos que lo normal en España es que una enfermera no haga aseos ni haga duchas".

Preparar y servir la comida

Otra de las diferencias que más le ha sorprendido a la española está relacionada con la alimentación de los pacientes. "Segundo, servirle o hacerle la comida a los pacientes, más bien hacerles lo que aquí llaman como cena, el kebel smooth", señala.

Según explica, el sistema está organizado de forma distinta: "El sitio donde yo trabajo nos viene el mirac, que es como la comida más importante del día, ya preparado. Nosotros lo tenemos que calentar en el horno y tal y luego se lo servimos a los pacientes".

Pero el trabajo no acaba ahí. "Por la tarde y noche es cuando se da el kebel smooth. Y ahí sí que es verdad que lo tenemos que hacer nosotras", explica. Una función que, según asegura la enfermera, no forma parte del día a día en España: "No tengo ni que decir que esto en España no se hace, o yo por lo menos no lo he visto nunca".

Limpieza y desinfección

"Esto a mí me chocó mucho cuando llegué al principio", confiesa, justo antes de enumerar otro de los puntos que más le impactó al empezar a trabajar como enfermera en Noruega.

"Aquí en donde yo trabajo tenemos que desinfectar camas, colchones, mesitas de noche y armarios cada vez que un paciente se va. Y eso lo hacemos nosotros", explica, unas funciones que son impensables en España.

Sin embargo, apunta que esta responsabilidad está cambiando: "Es cierto que cada vez menos enfermería se encarga de estas cosas", comenta. Aunque, de momento, todavía sigue siendo parte de su rutina: "Por ejemplo, hoy yo he tenido que desinfectar dos habitaciones".

Ir a la farmacia, algo impensable en España

La española también destaca una tarea que muestra el contraste entre las diferentes labores de estos profesionales en ambos sistemas sanitarios: "El hecho de ir a la farmacia a recoger medicación".

"Esto me ha tocado a mí ya varias veces hacerlo. Y en España vamos, es que yo nunca, nunca he ido a una farmacia a recoger la medicación para pacientes que tengo en mi residencia o en mi planta o lo que sea", recuerda.

Y subraya hasta qué punto le resulta chocante: "Nunca, nunca ha pasado eso". Sin embargo, en Noruega es algo completamente normal: "Pero aquí sí que lo he tenido que hacer varias veces".